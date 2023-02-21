https://ria.ru/20230221/vstrecha-1853526811.html

Патрушев анонсировал встречу по безопасности под эгидой Совбеза России

Патрушев анонсировал встречу по безопасности под эгидой Совбеза России - РИА Новости, 21.02.2023

Патрушев анонсировал встречу по безопасности под эгидой Совбеза России

Одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет под эгидой Совета безопасности РФ 23-25 мая нынешнего года в РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:31

2023-02-21T18:31

2023-02-21T19:08

россия

московская область (подмосковье)

китай

николай патрушев

ван и (политик)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет под эгидой Совета безопасности РФ 23-25 мая нынешнего года в Московской области, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Китайские делегации принимают регулярное участие в таких форумах, отметил Патрушев во вторник в ходе рабочей встречи с членом политбюро Центрального комитета Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И."Рассчитываю на личное участие члена политбюро ЦК КПК, секретаря политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцина в 11-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, 23-25 мая в Московской области", - сказал Патрушев.Его выступление транслировал телеканал "Россия 24".На таких встречах обсуждаются вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует скоординированных усилий всего международного сообщества. Предыдущий форум прошел 18-20 июня 2019 года в Уфе. После этого наступил перерыв, вызванный пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20230221/sotrudnichestvo-1853517308.html

россия

московская область (подмосковье)

китай

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россия, московская область (подмосковье), китай, николай патрушев, ван и (политик)