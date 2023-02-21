https://ria.ru/20230221/voyna-1853375015.html

Запад готовил порабощенную Украину к большой войне, заявил Путин

Запад готовил порабощенную Украину к большой войне, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Запад готовил порабощенную Украину к большой войне, заявил Путин

Запад готовил порабощенную Украину к большой войне и сегодня признается в этом публично, упиваясь своим вероломством, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:14

2023-02-21T12:14

2023-02-21T12:56

украина

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

в мире

россия

владимир путин

нато

сша

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад готовил порабощенную Украину к большой войне и сегодня признается в этом публично, упиваясь своим вероломством, заявил президент РФ Владимир Путин."США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне и сегодня признаются в этом. Они же признаются в этом публично, открыто, не стесняясь", - сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.Он отметил, что Запад словно гордится, упивается своим вероломством, называя и Минские соглашения, и Нормандский формат дипломатическим спектаклем и блефом.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380609.html

украина

россия

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне 2023-02-21T12:14 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, россия, владимир путин, нато, сша