https://ria.ru/20230221/voyna-1853375015.html
Запад готовил порабощенную Украину к большой войне, заявил Путин
Запад готовил порабощенную Украину к большой войне, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад готовил порабощенную Украину к большой войне, заявил Путин
Запад готовил порабощенную Украину к большой войне и сегодня признается в этом публично, упиваясь своим вероломством, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:14
2023-02-21T12:14
2023-02-21T12:56
украина
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
россия
владимир путин
нато
сша
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад готовил порабощенную Украину к большой войне и сегодня признается в этом публично, упиваясь своим вероломством, заявил президент РФ Владимир Путин."США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне и сегодня признаются в этом. Они же признаются в этом публично, открыто, не стесняясь", - сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.Он отметил, что Запад словно гордится, упивается своим вероломством, называя и Минские соглашения, и Нормандский формат дипломатическим спектаклем и блефом.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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украина
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internet-group@rian.ru
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Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
2023-02-21T12:14
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, россия, владимир путин, нато, сша
Украина, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире, Россия, Владимир Путин, НАТО, США
12:14 21.02.2023 (обновлено: 12:56 21.02.2023)
Запад готовил порабощенную Украину к большой войне, заявил Путин
Путин: Запад готовил порабощенную Украину к большой войне и сегодня признается в этом