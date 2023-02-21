https://ria.ru/20230221/volnovakha-1853347464.html
В Волноваху после окончания боев вернулось около 2000 жителей
В Волноваху после окончания боев вернулось около 2000 жителей - РИА Новости, 21.02.2023
В Волноваху после окончания боев вернулось около 2000 жителей
Около двух тысяч жителей вернулись в Волноваху за неполный год после окончания боевых действий за город, сообщил РИА Новости председатель правительства ДНР... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:51
2023-02-21T10:51
2023-02-21T10:55
специальная военная операция на украине
общество
волноваха
донецкая народная республика
виталий хоценко
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Около двух тысяч жителей вернулись в Волноваху за неполный год после окончания боевых действий за город, сообщил РИА Новости председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. "Самое важное - в города республики, особенно в тыловые, возвращаются люди. Видят, что восстанавливается жильё, в дома подаются тепло и свет, возводятся новые микрорайоны. Например, в Мариуполе, по данным городской администрации, уже проживают более 200 тысяч человек. Порядка двух тысяч вернулись в Волноваху", - сообщил Хоценко. Районный центр Волноваха находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта за город шли сильные бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Пятого марта в Волновахе погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.
https://ria.ru/20230221/mariupol-1853342204.html
волноваха
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, волноваха, донецкая народная республика, виталий хоценко, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:51 21.02.2023 (обновлено: 10:55 21.02.2023)
В Волноваху после окончания боев вернулось около 2000 жителей
Премьер ДНР Хоценко: после окончания боев в Волноваху вернулись около 2000 жителей