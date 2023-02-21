https://ria.ru/20230221/volnovakha-1853347464.html

В Волноваху после окончания боев вернулось около 2000 жителей

В Волноваху после окончания боев вернулось около 2000 жителей - РИА Новости, 21.02.2023

В Волноваху после окончания боев вернулось около 2000 жителей

Около двух тысяч жителей вернулись в Волноваху за неполный год после окончания боевых действий за город, сообщил РИА Новости председатель правительства ДНР... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:51

2023-02-21T10:51

2023-02-21T10:55

специальная военная операция на украине

общество

волноваха

донецкая народная республика

виталий хоценко

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Около двух тысяч жителей вернулись в Волноваху за неполный год после окончания боевых действий за город, сообщил РИА Новости председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. "Самое важное - в города республики, особенно в тыловые, возвращаются люди. Видят, что восстанавливается жильё, в дома подаются тепло и свет, возводятся новые микрорайоны. Например, в Мариуполе, по данным городской администрации, уже проживают более 200 тысяч человек. Порядка двух тысяч вернулись в Волноваху", - сообщил Хоценко. Районный центр Волноваха находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта за город шли сильные бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Пятого марта в Волновахе погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.

https://ria.ru/20230221/mariupol-1853342204.html

волноваха

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, волноваха, донецкая народная республика, виталий хоценко, россия, ситуация в днр и лнр