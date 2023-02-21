Рейтинг@Mail.ru
Визит Байдена в Киев не повлияет на ситуацию в России, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/vizit-1853361654.html
Визит Байдена в Киев не повлияет на ситуацию в России, заявили в Кремле
Визит Байдена в Киев не повлияет на ситуацию в России, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2023
Визит Байдена в Киев не повлияет на ситуацию в России, заявили в Кремле
Визит президента США Джо Байдена на Украину никак не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:40
2023-02-21T11:50
джо байден
россия
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217086_550:0:2544:1122_1920x0_80_0_0_80a33137c22540140002ebb8a0c084ef.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Украину никак не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не думаю, что для нас визит президента США даже на Украину является из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику. Давайте оставаться суверенными, главные приоритеты для нас – это мы сами и наша повестка дня", - сказал он в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217086_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_90574abce1f8c961498088c97480344a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, россия, украина, дмитрий песков
Джо Байден, Россия, Украина, Дмитрий Песков
11:40 21.02.2023 (обновлено: 11:50 21.02.2023)
 
Визит Байдена в Киев не повлияет на ситуацию в России, заявили в Кремле

Песков: визит Байдена в Киев никак не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Украину никак не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не думаю, что для нас визит президента США даже на Украину является из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику. Давайте оставаться суверенными, главные приоритеты для нас – это мы сами и наша повестка дня", - сказал он в эфире Первого канала.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:00
Москва заманила Байдена в Киев
 
Джо БайденРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала