https://ria.ru/20230221/vizit-1853361654.html

Визит Байдена в Киев не повлияет на ситуацию в России, заявили в Кремле

Визит Байдена в Киев не повлияет на ситуацию в России, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2023

Визит Байдена в Киев не повлияет на ситуацию в России, заявили в Кремле

Визит президента США Джо Байдена на Украину никак не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:40

2023-02-21T11:40

2023-02-21T11:50

джо байден

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Украину никак не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не думаю, что для нас визит президента США даже на Украину является из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику. Давайте оставаться суверенными, главные приоритеты для нас – это мы сами и наша повестка дня", - сказал он в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html

россия

украина

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Влада Копылова

джо байден, россия, украина, дмитрий песков