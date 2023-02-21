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Балицкий: вежливость России прекратят считать слабостью после слов Путина
Балицкий: вежливость России прекратят считать слабостью после слов Путина - РИА Новости, 21.02.2023
Балицкий: вежливость России прекратят считать слабостью после слов Путина
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что после заявлений президента РФ Владимира Путина во время оглашения послания Федеральному... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:52
2023-02-21T14:52
2023-02-21T14:52
политика
россия
запорожская область
владимир путин
евгений балицкий
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что после заявлений президента РФ Владимира Путина во время оглашения послания Федеральному собранию вежливость перестанут воспринимать как слабость. "В конце концов Россию, нашу вежливость перестанут воспринимать за нашу слабость. Это ошибочно, а в их случае (западных стран – ред.) это даже губительно, потому что сегодня президент четко сказал, что если мы сегодня приостанавливаем свое участие в договоре по ядерному сдерживанию. В данном случае это один из сигналов Западу, что мы не остановимся, нам не нужен мир, в котором нет России", - сказал Балицкий в эфире Первого канала, комментируя итоги оглашения послания Федеральному собранию. "За нами будет победа, наша промышленность готова. Сегодня президент это подчеркнул, что мы наращиваем выпуск всех необходимых боеприпасов, вооружения, и мы остановим несправедливый поток со стороны Запада, колониального Запада… Мы всегда были расположены к добру, справедливости, а это всегда использовали. А сегодня президент, меняя курс, подчеркнул, что все, хватит, теперь мы будем диктовать условия в мире и будем диктовать условия с позиции мира, справедливости, равенства народов, братства и основанные на человеческих традиционных ценностях", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html
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политика, россия, запорожская область, владимир путин, евгений балицкий, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Политика, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Балицкий: вежливость России прекратят считать слабостью после слов Путина
Балицкий: после послания Путина вежливость России прекратят считать слабостью
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что после заявлений президента РФ Владимира Путина во время оглашения послания Федеральному собранию вежливость перестанут воспринимать как слабость.
"В конце концов Россию, нашу вежливость перестанут воспринимать за нашу слабость. Это ошибочно, а в их случае (западных стран – ред.) это даже губительно, потому что сегодня президент четко сказал, что если мы сегодня приостанавливаем свое участие в договоре по ядерному сдерживанию. В данном случае это один из сигналов Западу, что мы не остановимся, нам не нужен мир, в котором нет России", - сказал Балицкий в эфире Первого канала, комментируя итоги оглашения послания Федеральному собранию.
"За нами будет победа, наша промышленность готова. Сегодня президент это подчеркнул, что мы наращиваем выпуск всех необходимых боеприпасов, вооружения, и мы остановим несправедливый поток со стороны Запада, колониального Запада… Мы всегда были расположены к добру, справедливости, а это всегда использовали. А сегодня президент, меняя курс, подчеркнул, что все, хватит, теперь мы будем диктовать условия в мире и будем диктовать условия с позиции мира, справедливости, равенства народов, братства и основанные на человеческих традиционных ценностях", - добавил врио губернатора.