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Столтенберг призвал НАТО подготовить гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 21.02.2023
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Столтенберг призвал НАТО подготовить гарантии безопасности для Украины
Столтенберг призвал НАТО подготовить гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 21.02.2023
Столтенберг призвал НАТО подготовить гарантии безопасности для Украины
НАТО должна подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины после окончания конфликта, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:10
2023-02-21T16:03
в мире
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нато
россия
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жозеп боррель
дмитрий кулеба
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. НАТО должна подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины после окончания конфликта, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем."Будущее Украины - в евроатлантической семье. Когда война закончится, мы должны внедрить долгосрочные меры для безопасности для Украины", - сказал Столтенберг. По его словам, такие меры должны гарантировать, что "агрессия России" против Украины не повторится.По его словам, "никто не нападает на Россию", страны Запада "поддерживают право Украины на самооборону". "НАТО продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, будем сотрудничать с Европейским союзом для оказания поддержки", - добавил генсек НАТО.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230221/putin-1853470805.html
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в мире, украина, нато, россия, брюссель, жозеп боррель, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, евросоюз
В мире, Украина, НАТО, Россия, Брюссель, Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг, Евросоюз
15:10 21.02.2023 (обновлено: 16:03 21.02.2023)
 
Столтенберг призвал НАТО подготовить гарантии безопасности для Украины

Столтенберг призвал дать гарантии безопасности для Украины после окончания конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. НАТО должна подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины после окончания конфликта, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
"Будущее Украины - в евроатлантической семье. Когда война закончится, мы должны внедрить долгосрочные меры для безопасности для Украины", - сказал Столтенберг. По его словам, такие меры должны гарантировать, что "агрессия России" против Украины не повторится.
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По его словам, "никто не нападает на Россию", страны Запада "поддерживают право Украины на самооборону". "НАТО продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, будем сотрудничать с Европейским союзом для оказания поддержки", - добавил генсек НАТО.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В миреУкраинаНАТОРоссияБрюссельЖозеп БоррельДмитрий КулебаЙенс СтолтенбергЕвросоюз
 
 
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