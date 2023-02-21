https://ria.ru/20230221/ukraina-1853458430.html

Столтенберг призвал НАТО подготовить гарантии безопасности для Украины

Столтенберг призвал НАТО подготовить гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 21.02.2023

Столтенберг призвал НАТО подготовить гарантии безопасности для Украины

НАТО должна подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины после окончания конфликта, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:10

2023-02-21T15:10

2023-02-21T16:03

в мире

украина

нато

россия

брюссель

жозеп боррель

дмитрий кулеба

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. НАТО должна подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины после окончания конфликта, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем."Будущее Украины - в евроатлантической семье. Когда война закончится, мы должны внедрить долгосрочные меры для безопасности для Украины", - сказал Столтенберг. По его словам, такие меры должны гарантировать, что "агрессия России" против Украины не повторится.По его словам, "никто не нападает на Россию", страны Запада "поддерживают право Украины на самооборону". "НАТО продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, будем сотрудничать с Европейским союзом для оказания поддержки", - добавил генсек НАТО.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230221/putin-1853470805.html

https://ria.ru/20230221/zakupki-1853454642.html

украина

россия

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, нато, россия, брюссель, жозеп боррель, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, евросоюз