https://ria.ru/20230221/ukraina-1853452063.html

Китай призвал США прекратить подливать масло в огонь по ситуации на Украине

Китай призвал США прекратить подливать масло в огонь по ситуации на Украине - РИА Новости, 21.02.2023

Китай призвал США прекратить подливать масло в огонь по ситуации на Украине

США следует прекратить греть руки на чужой беде и прикладывать усилия для содействия мирным переговорам, заявил на брифинге во вторник официальный представитель РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:53

2023-02-21T14:53

2023-02-21T14:53

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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. США следует прекратить греть руки на чужой беде и прикладывать усилия для содействия мирным переговорам, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. "Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, этот вопрос находится в рамках суверенитета двух независимых государств", - заявил Ван Вэньбинь, комментируя заявление Блинкена. Он подчеркнул, что Китай никогда не примет указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений. Дипломат также призвал США прикладывать усилия для содействия мирным переговорам, как это делает Китай.

https://ria.ru/20230221/kitay-1853361206.html

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, сша, россия, украина