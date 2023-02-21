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Китай призвал США прекратить подливать масло в огонь по ситуации на Украине - РИА Новости, 21.02.2023
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Китай призвал США прекратить подливать масло в огонь по ситуации на Украине
Китай призвал США прекратить подливать масло в огонь по ситуации на Украине - РИА Новости, 21.02.2023
Китай призвал США прекратить подливать масло в огонь по ситуации на Украине
США следует прекратить греть руки на чужой беде и прикладывать усилия для содействия мирным переговорам, заявил на брифинге во вторник официальный представитель РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:53
2023-02-21T14:53
в мире
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. США следует прекратить греть руки на чужой беде и прикладывать усилия для содействия мирным переговорам, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. "Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, этот вопрос находится в рамках суверенитета двух независимых государств", - заявил Ван Вэньбинь, комментируя заявление Блинкена. Он подчеркнул, что Китай никогда не примет указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений. Дипломат также призвал США прикладывать усилия для содействия мирным переговорам, как это делает Китай.
https://ria.ru/20230221/kitay-1853361206.html
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в мире, китай, сша, россия, украина
В мире, Китай, США, Россия, Украина
14:53 21.02.2023
 
Китай призвал США прекратить подливать масло в огонь по ситуации на Украине

МИД КНР: США нужно не греть руки на чужой беде, а начать продвигать переговоры по Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Китая в Хьюстоне
Флаг Китая в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Китая в Хьюстоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. США следует прекратить греть руки на чужой беде и прикладывать усилия для содействия мирным переговорам, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку.
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"Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, этот вопрос находится в рамках суверенитета двух независимых государств", - заявил Ван Вэньбинь, комментируя заявление Блинкена.
Он подчеркнул, что Китай никогда не примет указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений.
"США должны серьезно переосмыслить свои действия, прекратить подливать масло в огонь, греть руки на чужой беде и пользоваться возможностью для извлечения выгоды", - указал он.
Дипломат также призвал США прикладывать усилия для содействия мирным переговорам, как это делает Китай.
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