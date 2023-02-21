Рейтинг@Mail.ru
США обогнали Европу в суммарной помощи Украине - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853377490.html
США обогнали Европу в суммарной помощи Украине
США обогнали Европу в суммарной помощи Украине - РИА Новости, 21.02.2023
США обогнали Европу в суммарной помощи Украине
Америка обогнала Европу в суммарной помощи Украине, взяв на себя обязательства выплатить 73,1 миллиарда евро Киеву, сообщается в результатах исследования... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:19
2023-02-21T12:19
украина
европа
евросоюз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Америка обогнала Европу в суммарной помощи Украине, взяв на себя обязательства выплатить 73,1 миллиарда евро Киеву, сообщается в результатах исследования Института мировой экономики в Киле (IfW), сравнившего страны по количеству средств потраченных на эти цели. Отмечается, что доля обязательств по финансовой и военной помощи выросла по отношению к гуманитарной. "Американцы задают тон в поддержке Украины. Нерешительность европейцев в первый год войны — примечательное явление, тем более что финансовые ресурсы могут быть быстро мобилизованы. Об этом свидетельствует, например, объем финансовой помощи, которую правительства предоставляют, чтобы смягчить шок в результате цен на энергоносители в своей стране", — комментирует результаты исследования Кристоф Требеш, руководитель группы исследователей, составивших список.
https://ria.ru/20230221/traty-1853376646.html
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, евросоюз, сша, в мире
Украина, Европа, Евросоюз, США, В мире
12:19 21.02.2023
 
США обогнали Европу в суммарной помощи Украине

Института мировой экономики в Киле: США обязались потратить 73,1 миллиарда евро на Украину

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Америка обогнала Европу в суммарной помощи Украине, взяв на себя обязательства выплатить 73,1 миллиарда евро Киеву, сообщается в результатах исследования Института мировой экономики в Киле (IfW), сравнившего страны по количеству средств потраченных на эти цели.
"С дополнительными обязательствами в размере 37 миллиардов евро в декабре американцы выделили в общей сложности чуть более 73,1 миллиарда евро на поддержку Украины. Для ЕС сопоставимое значение составляет 54,9 миллиарда евро", - сообщается на сайте института.
Отмечается, что доля обязательств по финансовой и военной помощи выросла по отношению к гуманитарной.
"Американцы задают тон в поддержке Украины. Нерешительность европейцев в первый год войны — примечательное явление, тем более что финансовые ресурсы могут быть быстро мобилизованы. Об этом свидетельствует, например, объем финансовой помощи, которую правительства предоставляют, чтобы смягчить шок в результате цен на энергоносители в своей стране", — комментирует результаты исследования Кристоф Требеш, руководитель группы исследователей, составивших список.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:18
Путин подчеркнул траты Запада на военную помощь Украине
 
УкраинаЕвропаЕвросоюзСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала