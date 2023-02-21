США обогнали Европу в суммарной помощи Украине
Института мировой экономики в Киле: США обязались потратить 73,1 миллиарда евро на Украину
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Америка обогнала Европу в суммарной помощи Украине, взяв на себя обязательства выплатить 73,1 миллиарда евро Киеву, сообщается в результатах исследования Института мировой экономики в Киле (IfW), сравнившего страны по количеству средств потраченных на эти цели.
"С дополнительными обязательствами в размере 37 миллиардов евро в декабре американцы выделили в общей сложности чуть более 73,1 миллиарда евро на поддержку Украины. Для ЕС сопоставимое значение составляет 54,9 миллиарда евро", - сообщается на сайте института.
Отмечается, что доля обязательств по финансовой и военной помощи выросла по отношению к гуманитарной.
"Американцы задают тон в поддержке Украины. Нерешительность европейцев в первый год войны — примечательное явление, тем более что финансовые ресурсы могут быть быстро мобилизованы. Об этом свидетельствует, например, объем финансовой помощи, которую правительства предоставляют, чтобы смягчить шок в результате цен на энергоносители в своей стране", — комментирует результаты исследования Кристоф Требеш, руководитель группы исследователей, составивших список.