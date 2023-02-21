https://ria.ru/20230221/ukraina-1853377490.html

США обогнали Европу в суммарной помощи Украине

США обогнали Европу в суммарной помощи Украине - РИА Новости, 21.02.2023

США обогнали Европу в суммарной помощи Украине

Америка обогнала Европу в суммарной помощи Украине, взяв на себя обязательства выплатить 73,1 миллиарда евро Киеву, сообщается в результатах исследования... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:19

2023-02-21T12:19

2023-02-21T12:19

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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Америка обогнала Европу в суммарной помощи Украине, взяв на себя обязательства выплатить 73,1 миллиарда евро Киеву, сообщается в результатах исследования Института мировой экономики в Киле (IfW), сравнившего страны по количеству средств потраченных на эти цели. Отмечается, что доля обязательств по финансовой и военной помощи выросла по отношению к гуманитарной. "Американцы задают тон в поддержке Украины. Нерешительность европейцев в первый год войны — примечательное явление, тем более что финансовые ресурсы могут быть быстро мобилизованы. Об этом свидетельствует, например, объем финансовой помощи, которую правительства предоставляют, чтобы смягчить шок в результате цен на энергоносители в своей стране", — комментирует результаты исследования Кристоф Требеш, руководитель группы исследователей, составивших список.

https://ria.ru/20230221/traty-1853376646.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, европа, евросоюз, сша, в мире