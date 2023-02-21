Рейтинг@Mail.ru
После новых землетрясений в Турции погибли шесть человек - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/turtsiya-1853347283.html
После новых землетрясений в Турции погибли шесть человек
После новых землетрясений в Турции погибли шесть человек - РИА Новости, 21.02.2023
После новых землетрясений в Турции погибли шесть человек
После новых землетрясений на юго-востоке Турции погибли шесть человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:51
2023-02-21T11:18
в мире
турция
хатай (провинция)
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852210627_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_d818ba06662280a8fcaabd9ed8fbf84a.jpg
АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. После новых землетрясений на юго-востоке Турции погибли шесть человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "294 гражданина, 18 из которых были в тяжелом состоянии, были взяты на лечение медицинскими подразделениями в различных больницах в окрестностях", — добавили в ведомстве. В провинции Хатай накануне произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Это один из наиболее серьезно пострадавших регионов страны при разрушительных землетрясениях в начале февраля. За ночь в регион отправили 6000 палаток для пострадавших людей. В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
https://ria.ru/20230221/antalya-1853321218.html
https://ria.ru/20230221/khatay-1853318309.html
турция
хатай (провинция)
кахраманмараш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852210627_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_10ec4a67c2679b8bae7d38622f043409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хатай (провинция), Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
10:51 21.02.2023 (обновлено: 11:18 21.02.2023)
 
После новых землетрясений в Турции погибли шесть человек

После новых землетрясений в Турции погибли шесть человек, 294 госпитализированы

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкРазбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. После новых землетрясений на юго-востоке Турции погибли шесть человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"294 гражданина, 18 из которых были в тяжелом состоянии, были взяты на лечение медицинскими подразделениями в различных больницах в окрестностях", — добавили в ведомстве.
Анталья - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:23Туризм
В Анталье почувствовали новые землетрясения на юго-востоке Турции
В провинции Хатай накануне произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Это один из наиболее серьезно пострадавших регионов страны при разрушительных землетрясениях в начале февраля.
За ночь в регион отправили 6000 палаток для пострадавших людей.
В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек, тысячи домов разрушены.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
Последствия землетрясения в турецком Хатае - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
07:46
Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек
 
В миреТурцияХатай (провинция)КахраманмарашСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала