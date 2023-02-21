10:51 21.02.2023 (обновлено: 11:18 21.02.2023)
После новых землетрясений в Турции погибли шесть человек
После новых землетрясений в Турции погибли шесть человек, 294 госпитализированы
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкРазбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане
© Sputnik / Сертач Каяр
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане. Архивное фото
АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. После новых землетрясений на юго-востоке Турции погибли шесть человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"294 гражданина, 18 из которых были в тяжелом состоянии, были взяты на лечение медицинскими подразделениями в различных больницах в окрестностях", — добавили в ведомстве.
В провинции Хатай накануне произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Это один из наиболее серьезно пострадавших регионов страны при разрушительных землетрясениях в начале февраля.
За ночь в регион отправили 6000 палаток для пострадавших людей.
В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек, тысячи домов разрушены.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.