https://ria.ru/20230221/turtsiya-1853347283.html

После новых землетрясений в Турции погибли шесть человек

После новых землетрясений в Турции погибли шесть человек - РИА Новости, 21.02.2023

После новых землетрясений в Турции погибли шесть человек

После новых землетрясений на юго-востоке Турции погибли шесть человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:51

2023-02-21T10:51

2023-02-21T11:18

в мире

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. После новых землетрясений на юго-востоке Турции погибли шесть человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "294 гражданина, 18 из которых были в тяжелом состоянии, были взяты на лечение медицинскими подразделениями в различных больницах в окрестностях", — добавили в ведомстве. В провинции Хатай накануне произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Это один из наиболее серьезно пострадавших регионов страны при разрушительных землетрясениях в начале февраля. За ночь в регион отправили 6000 палаток для пострадавших людей. В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.

https://ria.ru/20230221/antalya-1853321218.html

https://ria.ru/20230221/khatay-1853318309.html

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии