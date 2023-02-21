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Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин
Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин
Россия – открытая страна, но самобытная цивилизация, мы должны сохранить ее и передать потомкам, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:15
2023-02-21T13:28
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия – открытая страна, но самобытная цивилизация, мы должны сохранить ее и передать потомкам, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство, но эта цивилизация – наша, вот, что главное. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин
13:15 21.02.2023 (обновлено: 13:28 21.02.2023)
 
Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин

Президент Путин: Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия – открытая страна, но самобытная цивилизация, мы должны сохранить ее и передать потомкам, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство, но эта цивилизация – наша, вот, что главное. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:26
Россия защищает детей от деградации и вырождения, заявил Путин
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир Путин
 
 
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