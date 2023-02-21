https://ria.ru/20230221/tsivilizatsiya-1853410437.html
Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин
Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин
Россия – открытая страна, но самобытная цивилизация, мы должны сохранить ее и передать потомкам, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:15
2023-02-21T13:15
2023-02-21T13:28
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия – открытая страна, но самобытная цивилизация, мы должны сохранить ее и передать потомкам, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство, но эта цивилизация – наша, вот, что главное. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин
13:15 21.02.2023 (обновлено: 13:28 21.02.2023)
Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин
Президент Путин: Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам