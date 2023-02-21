https://ria.ru/20230221/tsivilizatsiya-1853410437.html

Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин

Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин

Россия – открытая страна, но самобытная цивилизация, мы должны сохранить ее и передать потомкам, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:15

2023-02-21T13:15

2023-02-21T13:28

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия – открытая страна, но самобытная цивилизация, мы должны сохранить ее и передать потомкам, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство, но эта цивилизация – наша, вот, что главное. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/deti-1853381349.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин