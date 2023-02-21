Макрон призвал нефтяников ввести скидку на топливо
Макрон призвал нефтяные компании вновь ввести скидку на топливо для поддержки граждан
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нефтяные компании вновь ввести скидку на топливо, чтобы поддержать граждан на фоне роста инфляции и цен на энергоносители.
"Мне знаком дух ответственности наших производящих и продающих компаний. Мы уже делали такой жест, теперь необходимо, чтобы каждый сыграл свою роль. Мы оказываем помощь тем, кто много времени проводит за рулем. Теперь мы попробуем сделать такой жест в отношении дизеля, вот увидите", - сказал Макрон во время посещения крупнейшего продуктового рынка Рюнжи к югу от Парижа.
Ранее в феврале глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что компания готова вновь начать продавать топливо со скидкой на своих заправочных станциях, если цена бензина превысит 2 евро за литр.
Осенью 2022 года компания TotalEnergies объявила о снижении цен на бензин на своих АЗС во Франции на 20 центов за литр с 1 сентября по 1 ноября и еще на 10 центов за литр - с 1 ноября по 31 декабря во избежание уплаты налога на сверхприбыль.
По данным Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция во Франции в январе ускорилась до 6%. В годовом исчислении рост цен на продовольственные товары составил 13,3%, а на энергоносители – 16,3%. По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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