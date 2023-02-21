https://ria.ru/20230221/toplivo-1853441596.html

Макрон призвал нефтяников ввести скидку на топливо

Макрон призвал нефтяников ввести скидку на топливо - РИА Новости, 21.02.2023

Макрон призвал нефтяников ввести скидку на топливо

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нефтяные компании вновь ввести скидку на топливо, чтобы поддержать граждан на фоне роста инфляции и цен на... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:19

2023-02-21T14:19

2023-02-21T14:19

экономика

франция

россия

париж

эммануэль макрон

патрик пуянне

владимир путин

банк франции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:44:3066:1769_1920x0_80_0_0_98d6e12c8688fa14053f92941bcb1fd8.jpg

ПАРИЖ, 21 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нефтяные компании вновь ввести скидку на топливо, чтобы поддержать граждан на фоне роста инфляции и цен на энергоносители. Ранее в феврале глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что компания готова вновь начать продавать топливо со скидкой на своих заправочных станциях, если цена бензина превысит 2 евро за литр. Осенью 2022 года компания TotalEnergies объявила о снижении цен на бензин на своих АЗС во Франции на 20 центов за литр с 1 сентября по 1 ноября и еще на 10 центов за литр - с 1 ноября по 31 декабря во избежание уплаты налога на сверхприбыль. По данным Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция во Франции в январе ускорилась до 6%. В годовом исчислении рост цен на продовольственные товары составил 13,3%, а на энергоносители – 16,3%. По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

франция

россия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, франция, россия, париж, эммануэль макрон, патрик пуянне, владимир путин, банк франции, в мире