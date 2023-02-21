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Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания - РИА Новости, 21.02.2023
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Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания
Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания - РИА Новости, 21.02.2023
Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания
Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания, сейчас температура в магистральных сетях составляет 118 градусов, сообщается в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:39
2023-02-21T12:39
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общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания, сейчас температура в магистральных сетях составляет 118 градусов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно прогнозам синоптиков, до пятницы в столичном регионе сохранятся низкие температуры, днем – до минус 10 градусов, в ночное время в отдельных районах столбик термометра может опуститься до минус 20 градусов. В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 118 градусов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков. Это не одномоментное действие, а поэтапная процедура.
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петр бирюков, москва, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, ЖКХ, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
12:39 21.02.2023
 

Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКошка у батареи в московской квартире
Кошка у батареи в московской квартире - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Кошка у батареи в московской квартире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания, сейчас температура в магистральных сетях составляет 118 градусов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Согласно прогнозам синоптиков, до пятницы в столичном регионе сохранятся низкие температуры, днем – до минус 10 градусов, в ночное время в отдельных районах столбик термометра может опуститься до минус 20 градусов. В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 118 градусов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков. Это не одномоментное действие, а поэтапная процедура.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:18
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоЖКХКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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