https://ria.ru/20230221/temperatura-1853387326.html

Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания

Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания - РИА Новости, 21.02.2023

Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания

Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания, сейчас температура в магистральных сетях составляет 118 градусов, сообщается в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:39

2023-02-21T12:39

2023-02-21T12:39

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петр бирюков

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комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания, сейчас температура в магистральных сетях составляет 118 градусов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно прогнозам синоптиков, до пятницы в столичном регионе сохранятся низкие температуры, днем – до минус 10 градусов, в ночное время в отдельных районах столбик термометра может опуститься до минус 20 градусов. В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 118 градусов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков. Это не одномоментное действие, а поэтапная процедура.

https://ria.ru/20230221/noch-1853320776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы