Путин призвал выстраивать эффективные экономические связи внутри России

Путин призвал выстраивать эффективные экономические связи и логистические коридоры
Президент выступил с посланием впервые с момента начала спецоперации. Путин заявил, что обращается к депутатам, сенаторам и гражданам России в сложное и рубежное для страны время.
Президент выступил с посланием впервые с момента начала спецоперации. Путин заявил, что обращается к депутатам, сенаторам и гражданам России в сложное и рубежное для страны время.
Говоря о происходящем на Украине, глава государства отметил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле, верили и ждали, что Россия придет на помощь.
Говоря о происходящем на Украине, глава государства отметил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле, верили и ждали, что Россия придет на помощь.
Путин пообещал, что Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации.
Путин пообещал, что Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации.
Вину за разжигание конфликта на Украине Путин возложил на западные элиты. "Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", — заявил президент.
Вину за разжигание конфликта на Украине Путин возложил на западные элиты. "Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", — заявил президент.
Запад не скрывает своей цели — нанести стратегическое поражение России, заметил Путин. "Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно", — подчеркнул глава государства.
Запад не скрывает своей цели — нанести стратегическое поражение России, заметил Путин. "Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно", — подчеркнул глава государства.
Особое внимание Путин уделил помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он объявил о создании специального фонда, который будет будет координировать решение всех социальных вопросов.
Особое внимание Путин уделил помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он объявил о создании специального фонда, который будет будет координировать решение всех социальных вопросов.
Одной из ключевых тем президентского послания стала экономика, которая оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, понадеявшись на санкции. Властям удалось сохранить ее устойчивость и допустить краха финансовой системы.
Одной из ключевых тем президентского послания стала экономика, которая оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, понадеявшись на санкции. Властям удалось сохранить ее устойчивость и допустить краха финансовой системы.
Теперь Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям, считает Путин.
Теперь Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям, считает Путин.
Президент призвал пересмотреть экономические составы преступлений в уголовном законодательстве. "Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему", — сказал он.
Президент призвал пересмотреть экономические составы преступлений в уголовном законодательстве. "Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему", — сказал он.
Капиталы должны работать на страну и ее развитие, а бизнесмены — вкладываться в Россию, убежден президент. "Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию", —обратился Путин к предпринимателям.
Капиталы должны работать на страну и ее развитие, а бизнесмены — вкладываться в Россию, убежден президент. "Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию", —обратился Путин к предпринимателям.
Президент выступил с посланием впервые с момента начала спецоперации. Путин заявил, что обращается к депутатам, сенаторам и гражданам России в сложное и рубежное для страны время.
Говоря о происходящем на Украине, глава государства отметил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле, верили и ждали, что Россия придет на помощь.
Путин пообещал, что Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации.
Вину за разжигание конфликта на Украине Путин возложил на западные элиты. "Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", — заявил президент.
Запад не скрывает своей цели — нанести стратегическое поражение России, заметил Путин. "Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно", — подчеркнул глава государства.
Особое внимание Путин уделил помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он объявил о создании специального фонда, который будет будет координировать решение всех социальных вопросов.
Одной из ключевых тем президентского послания стала экономика, которая оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, понадеявшись на санкции. Властям удалось сохранить ее устойчивость и допустить краха финансовой системы.
Теперь Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям, считает Путин.
Президент призвал пересмотреть экономические составы преступлений в уголовном законодательстве. "Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему", — сказал он.
Капиталы должны работать на страну и ее развитие, а бизнесмены — вкладываться в Россию, убежден президент. "Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию", —обратился Путин к предпринимателям.