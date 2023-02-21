https://ria.ru/20230221/svyazi-1853397632.html

Путин призвал выстраивать эффективные экономические связи внутри России

Путин призвал выстраивать эффективные экономические связи внутри России - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал выстраивать эффективные экономические связи внутри России

Россия уделяет особое внимание развитию логистических коридоров с выходом на международные маршруты сотрудничества, продолжит развитие портов Черного и... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:56

2023-02-21T12:56

2023-02-21T14:15

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

азовское море

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия уделяет особое внимание развитию логистических коридоров с выходом на международные маршруты сотрудничества, продолжит развитие портов Черного и Азовского морей, коридора Север-Юг, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, уделяем уже... международному коридору Север-Юг", - заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию.Как отметил глава РФ уже в 2023 году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра, что откроет новые маршруты сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, и странами Ближнего востока.Также, по словам президента, особое внимание уделят модернизации железнодорожных маршрутов Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали, а также наращиванию возможностей Северного морского пути."Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока", - подчеркнул Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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россия

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, азовское море, экономика