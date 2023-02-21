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Столтенберг опасается, что Китай окажет России "летальную" помощь - РИА Новости, 21.02.2023
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Столтенберг опасается, что Китай окажет России "летальную" помощь
Столтенберг опасается, что Китай окажет России "летальную" помощь - РИА Новости, 21.02.2023
Столтенберг опасается, что Китай окажет России "летальную" помощь
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:01
2023-02-21T16:01
китай
в мире
россия
сша
энтони блинкен
йенс столтенберг
дмитрий кулеба
нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю "реальными последствиями" в случае поставок оружия России, однако отказался обсуждать их детали. "Мы также все более обеспокоены тем, что Китай может планировать предоставление "летальной" военной помощи России", - сказал он по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по безопасности Жозепом Боррелем. По утверждению Блинкена, до сих пор частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность.
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китай, в мире, россия, сша, энтони блинкен, йенс столтенберг, дмитрий кулеба, нато, мид украины, евросоюз
Китай, В мире, Россия, США, Энтони Блинкен, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба, НАТО, МИД Украины, Евросоюз
16:01 21.02.2023
 
Столтенберг опасается, что Китай окажет России "летальную" помощь

Столтенберг: НАТО обеспокоена возможностью поставок КНР "летальной" военной помощи России

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю "реальными последствиями" в случае поставок оружия России, однако отказался обсуждать их детали.
"Мы также все более обеспокоены тем, что Китай может планировать предоставление "летальной" военной помощи России", - сказал он по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по безопасности Жозепом Боррелем.
По утверждению Блинкена, до сих пор частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность.
Флаг Китая в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 14:53
Китай призвал США прекратить подливать масло в огонь по ситуации на Украине
 
КитайВ миреРоссияСШАЭнтони БлинкенЙенс СтолтенбергДмитрий КулебаНАТОМИД УкраиныЕвросоюз
 
 
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