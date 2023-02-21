https://ria.ru/20230221/stoltenberg-1853473959.html

Столтенберг опасается, что Китай окажет России "летальную" помощь

Столтенберг опасается, что Китай окажет России "летальную" помощь - РИА Новости, 21.02.2023

Столтенберг опасается, что Китай окажет России "летальную" помощь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:01

2023-02-21T16:01

2023-02-21T16:01

китай

в мире

россия

сша

энтони блинкен

йенс столтенберг

дмитрий кулеба

нато

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю "реальными последствиями" в случае поставок оружия России, однако отказался обсуждать их детали. "Мы также все более обеспокоены тем, что Китай может планировать предоставление "летальной" военной помощи России", - сказал он по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по безопасности Жозепом Боррелем. По утверждению Блинкена, до сих пор частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853452063.html

китай

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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