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Путин заявил о деградации отношений с США - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин заявил о деградации отношений с США
Путин заявил о деградации отношений с США - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил о деградации отношений с США
Российско-американские отношения деградировали, это является "заслугой" Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:43
2023-02-21T14:04
сша
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
россия
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российско-американские отношения деградировали, это является "заслугой" Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин."США вышли из договора о ПРО (противоракетной обороне – ред.), как известно. Все осталось в прошлом, наши отношения, что очень важно, деградировали, и это целиком "заслуга" Соединенных Штатов", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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сша, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, россия
США, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире, Россия
13:43 21.02.2023 (обновлено: 14:04 21.02.2023)
 
Путин заявил о деградации отношений с США

Президент Путин заявил, что отношения России и США деградировали из-за Вашингтона

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российско-американские отношения деградировали, это является "заслугой" Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин.
"США вышли из договора о ПРО (противоракетной обороне – ред.), как известно. Все осталось в прошлом, наши отношения, что очень важно, деградировали, и это целиком "заслуга" Соединенных Штатов", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
14:00
Советник президента США заявил, что Запад не представляет угрозу для России
 
СШАВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВ миреРоссия
 
 
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