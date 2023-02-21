https://ria.ru/20230221/ssha-1853427804.html

Путин заявил о деградации отношений с США

Путин заявил о деградации отношений с США - РИА Новости, 21.02.2023

Путин заявил о деградации отношений с США

Российско-американские отношения деградировали, это является "заслугой" Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:43

2023-02-21T13:43

2023-02-21T14:04

сша

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

в мире

россия

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российско-американские отношения деградировали, это является "заслугой" Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин."США вышли из договора о ПРО (противоракетной обороне – ред.), как известно. Все осталось в прошлом, наши отношения, что очень важно, деградировали, и это целиком "заслуга" Соединенных Штатов", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/ugroza-1853434290.html

сша

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

сша, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, россия