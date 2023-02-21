https://ria.ru/20230221/ssha-1853427804.html
Путин заявил о деградации отношений с США
Путин заявил о деградации отношений с США - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил о деградации отношений с США
Российско-американские отношения деградировали, это является "заслугой" Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:43
2023-02-21T13:43
2023-02-21T14:04
сша
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853406454_0:0:3182:1789_1920x0_80_0_0_9366b3b8cf1531851943567617021a4a.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российско-американские отношения деградировали, это является "заслугой" Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин."США вышли из договора о ПРО (противоракетной обороне – ред.), как известно. Все осталось в прошлом, наши отношения, что очень важно, деградировали, и это целиком "заслуга" Соединенных Штатов", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/ugroza-1853434290.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853406454_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_6d73576ed16b9df8ad253072688ba3f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, россия
США, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире, Россия
13:43 21.02.2023 (обновлено: 14:04 21.02.2023)
Путин заявил о деградации отношений с США
Президент Путин заявил, что отношения России и США деградировали из-за Вашингтона