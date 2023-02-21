https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853382426.html

В поддержке россиянами спецоперации проявился патриотизм, заявил Путин

В поддержке россиянами спецоперации проявился патриотизм, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

В поддержке россиянами спецоперации проявился патриотизм, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в поддержке СВО абсолютным большинством россиян проявился патриотизм. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:29

2023-02-21T12:29

2023-02-21T12:41

специальная военная операция на украине

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в поддержке СВО абсолютным большинством россиян проявился патриотизм.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции. Поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем. Поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке в первую очередь проявился настоящий патриотизм. Чувство, которое исторически присуще нашему народу", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество