https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853382426.html
В поддержке россиянами спецоперации проявился патриотизм, заявил Путин
В поддержке россиянами спецоперации проявился патриотизм, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
В поддержке россиянами спецоперации проявился патриотизм, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в поддержке СВО абсолютным большинством россиян проявился патриотизм. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:29
2023-02-21T12:29
2023-02-21T12:41
специальная военная операция на украине
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в поддержке СВО абсолютным большинством россиян проявился патриотизм.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции. Поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем. Поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке в первую очередь проявился настоящий патриотизм. Чувство, которое исторически присуще нашему народу", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Общество
12:29 21.02.2023 (обновлено: 12:41 21.02.2023)
В поддержке россиянами спецоперации проявился патриотизм, заявил Путин
Президент Путин: в поддержке большинством россиян спецоперации проявился патриотизм