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Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853372377.html
Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации, заявил Путин
Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, говоря о спецоперации на Украине, заявил, что шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие задачи. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:09
2023-02-21T12:18
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о спецоперации на Украине, заявил, что шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие задачи.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", - заявил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика, Россия, Украина, Владимир Путин
12:09 21.02.2023 (обновлено: 12:18 21.02.2023)
 
Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации, заявил Путин

Путин заявил, что Россия аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о спецоперации на Украине, заявил, что шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие задачи.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", - заявил президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаПолитикаРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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