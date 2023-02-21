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Российские военные за сутки поразили 94 украинских артподразделения - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853371015.html
Российские военные за сутки поразили 94 украинских артподразделения
Российские военные за сутки поразили 94 украинских артподразделения - РИА Новости, 21.02.2023
Российские военные за сутки поразили 94 украинских артподразделения
Российские авиация и артиллерия поразили за сутки 94 артиллерийских подразделения украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:04
2023-02-21T12:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили за сутки 94 артиллерийских подразделения украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Дарья Буймова
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
12:04 21.02.2023
 
Российские военные за сутки поразили 94 украинских артподразделения

Минобороны: российские военные за сутки поразили 94 украинских артподразделения

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили за сутки 94 артиллерийских подразделения украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Военнослужащие артиллерийского расчета вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
11:58Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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