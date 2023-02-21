https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853371015.html

Российские военные за сутки поразили 94 украинских артподразделения

Российские военные за сутки поразили 94 украинских артподразделения - РИА Новости, 21.02.2023

Российские военные за сутки поразили 94 украинских артподразделения

Российские авиация и артиллерия поразили за сутки 94 артиллерийских подразделения украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:04

2023-02-21T12:04

2023-02-21T12:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили за сутки 94 артиллерийских подразделения украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230221/samokhodki-1853368899.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины