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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 21.02.2023
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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 21.02.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми 270 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:53
2023-02-21T11:58
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
луганская народная республика
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми 270 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате активных действий подразделений "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, группировка войск "Центр" нанесла "комплексное огневое поражение" живой силе противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР и Ямполовка в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США", - добавили в министерстве.
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луганская народная республика
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россия, безопасность, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
11:53 21.02.2023 (обновлено: 11:58 21.02.2023)
 
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожено 270 военных ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми 270 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате активных действий подразделений "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
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На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, группировка войск "Центр" нанесла "комплексное огневое поражение" живой силе противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР и Ямполовка в ДНР.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США", - добавили в министерстве.
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