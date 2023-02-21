11:53 21.02.2023 (обновлено: 11:58 21.02.2023)
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожено 270 военных ВСУ
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми 270 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате активных действий подразделений "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, группировка войск "Центр" нанесла "комплексное огневое поражение" живой силе противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР и Ямполовка в ДНР.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США", - добавили в министерстве.