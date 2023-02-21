https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853367090.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 21.02.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми 270 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:53

2023-02-21T11:53

2023-02-21T11:58

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

луганская народная республика

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми 270 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате активных действий подразделений "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, группировка войск "Центр" нанесла "комплексное огневое поражение" живой силе противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР и Ямполовка в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230221/sklad-1853368132.html

https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853367798.html

россия

луганская народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины