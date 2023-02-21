https://ria.ru/20230221/sotsrabotnik-1853386761.html

За каждым ветераном закрепят соцработника в Фонде помощи участникам СВО

За каждым ветераном закрепят соцработника в Фонде помощи участникам СВО - РИА Новости, 21.02.2023

За каждым ветераном закрепят соцработника в Фонде помощи участникам СВО

Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО должен работать без казенщины, по принципу одного окна, за каждым должен быть закреплен социальный работник; при... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:39

2023-02-21T12:39

2023-02-21T13:13

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО должен работать без казенщины, по принципу одного окна, за каждым должен быть закреплен социальный работник; при этом создание фонда не снимает ответственности с других структур и органов власти, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи - простым, по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии. За каждой семьей - я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном - должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор", — сказал Путин.Структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году, отметил он."Подчеркну: создание специального фонда не снимает ответственности других структур и уровней власти", — добавил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/fond-1853389949.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество, россия, владимир путин