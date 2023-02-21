https://ria.ru/20230221/sotrudnichestvo-1853398157.html

Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере

Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере - РИА Новости, 21.02.2023

Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере

Власти Липецкой области и Уганды договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сферах промышленности и сельского хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:57

2023-02-21T12:57

2023-02-21T12:57

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

уганда

россия

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ЛИПЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области и Уганды договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сферах промышленности и сельского хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с послом Республики Уганда в России Мозесом Кизиге Каваалууко.По словам губернатора, в ходе визита в Липецкую область, начавшегося накануне, делегация Уганды посетит завод по производству кофе в особой экономической зоне "Липецк" и завод "Шанс Энтерпрайз", расположенный на елецкой площадке экономзоны и выпускающий средства защиты растений.Артамонов отметил, что Уганда готова поставлять в Липецкую область кофе, который считается одним из лучших в мире. Рассматривается возможность импорта из африканской страны орехов и специй."Сегодня мы работаем с 25 африканскими странами и заинтересованы в развитии деловых отношений и расширении рынков сбыта. Во взаимодействии с Республикой Уганда есть неплохие перспективы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230220/lizing-1853126252.html

липецкая область

уганда

россия

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, уганда, россия