Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20230221/sotrudnichestvo-1853398157.html
Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере
Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере - РИА Новости, 21.02.2023
Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере
Власти Липецкой области и Уганды договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сферах промышленности и сельского хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:57
2023-02-21T12:57
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
уганда
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853392224_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_933af4a4e7634be54a84a30b9bfade58.jpg
ЛИПЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области и Уганды договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сферах промышленности и сельского хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с послом Республики Уганда в России Мозесом Кизиге Каваалууко.По словам губернатора, в ходе визита в Липецкую область, начавшегося накануне, делегация Уганды посетит завод по производству кофе в особой экономической зоне "Липецк" и завод "Шанс Энтерпрайз", расположенный на елецкой площадке экономзоны и выпускающий средства защиты растений.Артамонов отметил, что Уганда готова поставлять в Липецкую область кофе, который считается одним из лучших в мире. Рассматривается возможность импорта из африканской страны орехов и специй."Сегодня мы работаем с 25 африканскими странами и заинтересованы в развитии деловых отношений и расширении рынков сбыта. Во взаимодействии с Республикой Уганда есть неплохие перспективы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230220/lizing-1853126252.html
липецкая область
уганда
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853392224_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5dce119213cf198ca5caf65d41b9abe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, уганда, россия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Уганда, Россия
12:57 21.02.2023
 

Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с послом Республики Уганда в России Мозесом Кизиге Каваалууко
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с послом Республики Уганда в России Мозесом Кизиге Каваалууко - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с послом Республики Уганда в России Мозесом Кизиге Каваалууко
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области и Уганды договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сферах промышленности и сельского хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с послом Республики Уганда в России Мозесом Кизиге Каваалууко.
По словам губернатора, в ходе визита в Липецкую область, начавшегося накануне, делегация Уганды посетит завод по производству кофе в особой экономической зоне "Липецк" и завод "Шанс Энтерпрайз", расположенный на елецкой площадке экономзоны и выпускающий средства защиты растений.
Артамонов отметил, что Уганда готова поставлять в Липецкую область кофе, который считается одним из лучших в мире. Рассматривается возможность импорта из африканской страны орехов и специй.
"Сегодня мы работаем с 25 африканскими странами и заинтересованы в развитии деловых отношений и расширении рынков сбыта. Во взаимодействии с Республикой Уганда есть неплохие перспективы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 12:25Липецкая область
Липецкие аграрии купили в лизинг сельхозтехнику на 2,5 млрд рублей
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновУгандаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала