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Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере
Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере - РИА Новости, 21.02.2023
Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере
Власти Липецкой области и Уганды договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сферах промышленности и сельского хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:57
2023-02-21T12:57
2023-02-21T12:57
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
уганда
россия
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ЛИПЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области и Уганды договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сферах промышленности и сельского хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с послом Республики Уганда в России Мозесом Кизиге Каваалууко.По словам губернатора, в ходе визита в Липецкую область, начавшегося накануне, делегация Уганды посетит завод по производству кофе в особой экономической зоне "Липецк" и завод "Шанс Энтерпрайз", расположенный на елецкой площадке экономзоны и выпускающий средства защиты растений.Артамонов отметил, что Уганда готова поставлять в Липецкую область кофе, который считается одним из лучших в мире. Рассматривается возможность импорта из африканской страны орехов и специй."Сегодня мы работаем с 25 африканскими странами и заинтересованы в развитии деловых отношений и расширении рынков сбыта. Во взаимодействии с Республикой Уганда есть неплохие перспективы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, уганда, россия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Уганда, Россия
ЛИПЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области и Уганды договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сферах промышленности и сельского хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с послом Республики Уганда в России Мозесом Кизиге Каваалууко.
По словам губернатора, в ходе визита в Липецкую область, начавшегося накануне, делегация Уганды посетит завод по производству кофе в особой экономической зоне "Липецк
" и завод "Шанс Энтерпрайз", расположенный на елецкой площадке экономзоны и выпускающий средства защиты растений.
Артамонов отметил, что Уганда готова поставлять в Липецкую область кофе, который считается одним из лучших в мире. Рассматривается возможность импорта из африканской страны орехов и специй.
"Сегодня мы работаем с 25 африканскими странами и заинтересованы в развитии деловых отношений и расширении рынков сбыта. Во взаимодействии с Республикой Уганда есть неплохие перспективы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства", – сказал Артамонов.