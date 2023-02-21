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Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив - РИА Новости, 21.02.2023
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Кировская область
https://ria.ru/20230221/sokolov-1853513709.html
Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив
Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив - РИА Новости, 21.02.2023
Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив
Ряд инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, - поддержка сотрудников оборонной промышленности, возвращение... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:46
2023-02-21T17:46
кировская область
кировская область
россия
александр соколов
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Ряд инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, - поддержка сотрудников оборонной промышленности, возвращение специалитета в образовании, - уже реализуется в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области обратил внимание на то, что важным посылом в обращении главы государства стала поддержка рабочих оборонной промышленности, в том числе строительство для них арендного жилья. "У нас есть уже эти планы, и в пятилетний план развития строительной отрасли вошли как раз арендные дома для предприятий ОПК", – сказал глава региона. Соколов также отметил, что в послании было много внимания уделено сфере образования как высшего, так и средне-специального, прозвучала тема возвращения специалитета. "Кировская область уже участвует в двух программах специалитета – для агропромышленного комплекса и для машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. И мы предвосхитили эти тезисы и будем участвовать в программах далее", – заверил Соколов. Он заявил, что сразу после послания направил всем членам регионального правительства поручения по различным направлениям - созданию фонда поддержки участников спецоперации, созданию различных форм патриотического воспитания молодежи, строительству дорог и продолжению газификации. "В среду на планерке мы будем отрабатывать все эти вопросы", - подчеркнул губернатор Кировской области.
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кировская область, россия, александр соколов, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Кировская область, Кировская область, Россия, Александр Соколов, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
17:46 21.02.2023
 
Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив

Губернатор Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Ряд инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, - поддержка сотрудников оборонной промышленности, возвращение специалитета в образовании, - уже реализуется в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов.
"Большинство посылов президента России были связаны с развитием страны – это инфраструктурные проекты, строительство дорог, строительство социальных учреждений, школ. Кировская область, безусловно, в этом участвует. У нас есть поручения президента по развитию дорожной инфраструктуры, мы строим более 10 школ в этом году, у нас есть планы по строительству социальных объектов", – цитирует пресс-служба правительства Кировской области слова Соколова.
Губернатор Кировской области обратил внимание на то, что важным посылом в обращении главы государства стала поддержка рабочих оборонной промышленности, в том числе строительство для них арендного жилья. "У нас есть уже эти планы, и в пятилетний план развития строительной отрасли вошли как раз арендные дома для предприятий ОПК", – сказал глава региона.
Соколов также отметил, что в послании было много внимания уделено сфере образования как высшего, так и средне-специального, прозвучала тема возвращения специалитета. "Кировская область уже участвует в двух программах специалитета – для агропромышленного комплекса и для машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. И мы предвосхитили эти тезисы и будем участвовать в программах далее", – заверил Соколов.
Он заявил, что сразу после послания направил всем членам регионального правительства поручения по различным направлениям - созданию фонда поддержки участников спецоперации, созданию различных форм патриотического воспитания молодежи, строительству дорог и продолжению газификации. "В среду на планерке мы будем отрабатывать все эти вопросы", - подчеркнул губернатор Кировской области.

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Путин огласил послание Федеральному собранию
 
Кировская областьКировская областьРоссияАлександр СоколовВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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