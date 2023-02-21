https://ria.ru/20230221/sokolov-1853513709.html

Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив

Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив - РИА Новости, 21.02.2023

Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив

Ряд инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, - поддержка сотрудников оборонной промышленности, возвращение... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:46

2023-02-21T17:46

2023-02-21T17:46

кировская область

кировская область

россия

александр соколов

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Ряд инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, - поддержка сотрудников оборонной промышленности, возвращение специалитета в образовании, - уже реализуется в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области обратил внимание на то, что важным посылом в обращении главы государства стала поддержка рабочих оборонной промышленности, в том числе строительство для них арендного жилья. "У нас есть уже эти планы, и в пятилетний план развития строительной отрасли вошли как раз арендные дома для предприятий ОПК", – сказал глава региона. Соколов также отметил, что в послании было много внимания уделено сфере образования как высшего, так и средне-специального, прозвучала тема возвращения специалитета. "Кировская область уже участвует в двух программах специалитета – для агропромышленного комплекса и для машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. И мы предвосхитили эти тезисы и будем участвовать в программах далее", – заверил Соколов. Он заявил, что сразу после послания направил всем членам регионального правительства поручения по различным направлениям - созданию фонда поддержки участников спецоперации, созданию различных форм патриотического воспитания молодежи, строительству дорог и продолжению газификации. "В среду на планерке мы будем отрабатывать все эти вопросы", - подчеркнул губернатор Кировской области.

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кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кировская область, россия, александр соколов, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года