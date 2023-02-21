Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив
Губернатор Соколов: Кировская область уже реализует ряд заявленных Путиным инициатив
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Ряд инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, - поддержка сотрудников оборонной промышленности, возвращение специалитета в образовании, - уже реализуется в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов.
"Большинство посылов президента России были связаны с развитием страны – это инфраструктурные проекты, строительство дорог, строительство социальных учреждений, школ. Кировская область, безусловно, в этом участвует. У нас есть поручения президента по развитию дорожной инфраструктуры, мы строим более 10 школ в этом году, у нас есть планы по строительству социальных объектов", – цитирует пресс-служба правительства Кировской области слова Соколова.
Губернатор Кировской области обратил внимание на то, что важным посылом в обращении главы государства стала поддержка рабочих оборонной промышленности, в том числе строительство для них арендного жилья. "У нас есть уже эти планы, и в пятилетний план развития строительной отрасли вошли как раз арендные дома для предприятий ОПК", – сказал глава региона.
Соколов также отметил, что в послании было много внимания уделено сфере образования как высшего, так и средне-специального, прозвучала тема возвращения специалитета. "Кировская область уже участвует в двух программах специалитета – для агропромышленного комплекса и для машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. И мы предвосхитили эти тезисы и будем участвовать в программах далее", – заверил Соколов.
Он заявил, что сразу после послания направил всем членам регионального правительства поручения по различным направлениям - созданию фонда поддержки участников спецоперации, созданию различных форм патриотического воспитания молодежи, строительству дорог и продолжению газификации. "В среду на планерке мы будем отрабатывать все эти вопросы", - подчеркнул губернатор Кировской области.
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