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Франция призвала Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав - РИА Новости, 21.02.2023
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Франция призвала Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав
Франция призвала Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав - РИА Новости, 21.02.2023
Франция призвала Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав
Франция призывает Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав, заключенного 3 января 2022 года, о предотвращении ядерной войны, сообщило МИД страны в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:23
2023-02-21T20:44
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франция
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в мире
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Франция призывает Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав, заключенного 3 января 2022 года, о предотвращении ядерной войны, сообщило МИД страны в коммюнике во вторник. Совместное заявление глав Великобритании, Китая, России, США и Франции о предотвращении ядерной войны в мире и недопущении гонки вооружений среди государств было подготовлено по инициативе России и опубликовано 3 января 2022 года. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического - ред.) альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
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россия, франция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Франция, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
20:23 21.02.2023 (обновлено: 20:44 21.02.2023)
 
Франция призвала Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав

МИД Франции призвал Россию к соблюдению соглашения о предотвращении ядерной войны

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкПариж, Франция
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Париж, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Франция призывает Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав, заключенного 3 января 2022 года, о предотвращении ядерной войны, сообщило МИД страны в коммюнике во вторник.
"Франция призывает Россию к соблюдению декларации глав государств и правительств пяти ядерных держав от 3 января 2022 года о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений, которой Франция остается приверженной", - говорится в тексте сообщения.
Совместное заявление глав Великобритании, Китая, России, США и Франции о предотвращении ядерной войны в мире и недопущении гонки вооружений среди государств было подготовлено по инициативе России и опубликовано 3 января 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического - ред.) альянса".
Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
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