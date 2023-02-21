https://ria.ru/20230221/soglashenie-1853553034.html

Франция призвала Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав

Франция призвала Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав - РИА Новости, 21.02.2023

Франция призвала Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав

Франция призывает Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав, заключенного 3 января 2022 года, о предотвращении ядерной войны, сообщило МИД страны в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T20:23

2023-02-21T20:23

2023-02-21T20:44

россия

франция

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Франция призывает Россию к соблюдению соглашения пяти ядерных держав, заключенного 3 января 2022 года, о предотвращении ядерной войны, сообщило МИД страны в коммюнике во вторник. Совместное заявление глав Великобритании, Китая, России, США и Франции о предотвращении ядерной войны в мире и недопущении гонки вооружений среди государств было подготовлено по инициативе России и опубликовано 3 января 2022 года. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического - ред.) альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

https://ria.ru/20230220/konflikt-1853153920.html

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россия, франция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире