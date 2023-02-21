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В Белгородской области сбили два снаряда РСЗО и две "Точки-У"

В Белгородской области сбили два снаряда РСЗО и две "Точки-У" - РИА Новости, 21.02.2023

В Белгородской области сбили два снаряда РСЗО и две "Точки-У"

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две тактические ракеты "Точка-У" и два снаряда РСЗО, включая HIMARS, в Белгородской области, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:56

2023-02-21T11:56

2023-02-21T12:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две тактические ракеты "Точка-У" и два снаряда РСЗО, включая HIMARS, в Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Сбиты два реактивных снаряда HIMARS и "Ураган", а также две тактические ракеты "Точка-У" в районах населенных пунктов Большетроицкое и Караичное Белгородской области", - говорится в сводке ведомства. Также ПВО сбила 10 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожены 386 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3203 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7960 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4171 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8472 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230220/obstrel-1853082597.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр