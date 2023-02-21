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ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/sklad-1853368132.html
ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара
ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара - РИА Новости, 21.02.2023
ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара
ВС России поразили склад украинских боеприпасов в районе Угледара, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:56
2023-02-21T12:08
специальная военная операция на украине
угледар
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. ВС России поразили склад украинских боеприпасов в районе Угледара, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической огнеметчики и артиллерия группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.Кроме того, в районе Угледара поражен склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
угледар
украина
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угледар, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Угледар, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика
11:56 21.02.2023 (обновлено: 12:08 21.02.2023)
 
ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара

Минобороны: российские войска поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные
© Министерство обороны РФ
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. ВС России поразили склад украинских боеприпасов в районе Угледара, сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической огнеметчики и артиллерия группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.
Кроме того, в районе Угледара поражен склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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