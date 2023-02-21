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ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара

ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара - РИА Новости, 21.02.2023

ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара

ВС России поразили склад украинских боеприпасов в районе Угледара, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:56

2023-02-21T11:56

2023-02-21T12:08

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. ВС России поразили склад украинских боеприпасов в районе Угледара, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической огнеметчики и артиллерия группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.Кроме того, в районе Угледара поражен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

угледар

украина

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