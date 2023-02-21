https://ria.ru/20230221/sklad-1853368132.html
ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара
ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара - РИА Новости, 21.02.2023
ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара
ВС России поразили склад украинских боеприпасов в районе Угледара, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:56
2023-02-21T11:56
2023-02-21T12:08
специальная военная операция на украине
угледар
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852318448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca63bb557c40382b0410d18b03ea6e37.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. ВС России поразили склад украинских боеприпасов в районе Угледара, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической огнеметчики и артиллерия группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.Кроме того, в районе Угледара поражен склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
угледар
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852318448_467:0:1920:1090_1920x0_80_0_0_2222e5e6b989e7b7e7878f0abf94fa86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угледар, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Угледар, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика
11:56 21.02.2023 (обновлено: 12:08 21.02.2023)
ВС России поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара
Минобороны: российские войска поразили склад с украинскими боеприпасами в районе Угледара