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В Донецке обнаружили схрон с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/skhron-1853548383.html
В Донецке обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
В Донецке обнаружили схрон с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 21.02.2023
В Донецке обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
Схрон с вооружением и боеприпасами, достаточными для снаряжения двух диверсионно-разведывательных групп противника общей численностью до 16 человек, обнаружен в РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:52
2023-02-21T20:06
специальная военная операция на украине
донецк
ак-47
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Схрон с вооружением и боеприпасами, достаточными для снаряжения двух диверсионно-разведывательных групп противника общей численностью до 16 человек, обнаружен в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Силами спецслужб Российской Федерации было выявлено место хранения боеприпасов: (патроны калибра) 7,62 мм, 5,45 мм, автоматов (калибра) 5,45 мм и АК-47, пулеметов ПКМ, РПГ и выстрелов для РПГ, цинки, ленты пулеметные, короба для пулеметов. По предварительным данным, данный схрон был создан с целью проведения диверсионной деятельности на территории Российской Федерации", - сообщил РИА Новости представитель российских спецслужб. Схрон нашли днем во вторник в рамках оперативно-следственных мероприятий. "Общее количество (найденных) боеприпасов могут использовать до двух отделений диверсионно-разведывательных групп. В сумме это 16 человек", - подчеркнул в беседе с РИА Новости боец спецназа, охранявший обнаруженный схрон.
https://ria.ru/20230213/skhron-1851637527.html
донецк
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Крупный схрон боеприпасов в Донецке, обнаруженный российскими спецслужбами
Российские спецслужбы обнаружили крупный схрон боеприпасов в Донецке
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донецк, ак-47
Специальная военная операция на Украине, Донецк, АК-47
19:52 21.02.2023 (обновлено: 20:06 21.02.2023)
 
В Донецке обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

Российские спецслужбы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Донецке

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Схрон с вооружением и боеприпасами, достаточными для снаряжения двух диверсионно-разведывательных групп противника общей численностью до 16 человек, обнаружен в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
"Силами спецслужб Российской Федерации было выявлено место хранения боеприпасов: (патроны калибра) 7,62 мм, 5,45 мм, автоматов (калибра) 5,45 мм и АК-47, пулеметов ПКМ, РПГ и выстрелов для РПГ, цинки, ленты пулеметные, короба для пулеметов. По предварительным данным, данный схрон был создан с целью проведения диверсионной деятельности на территории Российской Федерации", - сообщил РИА Новости представитель российских спецслужб.
Схрон нашли днем во вторник в рамках оперативно-следственных мероприятий.
"Общее количество (найденных) боеприпасов могут использовать до двух отделений диверсионно-разведывательных групп. В сумме это 16 человек", - подчеркнул в беседе с РИА Новости боец спецназа, охранявший обнаруженный схрон.
Сотрудник Росгвардии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 11:09Специальная военная операция на Украине
В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАК-47
 
 
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