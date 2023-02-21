https://ria.ru/20230221/skhron-1853548383.html

В Донецке обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

В Донецке обнаружили схрон с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 21.02.2023

В Донецке обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

Схрон с вооружением и боеприпасами, достаточными для снаряжения двух диверсионно-разведывательных групп противника общей численностью до 16 человек, обнаружен в РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:52

2023-02-21T19:52

2023-02-21T20:06

специальная военная операция на украине

донецк

ак-47

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Схрон с вооружением и боеприпасами, достаточными для снаряжения двух диверсионно-разведывательных групп противника общей численностью до 16 человек, обнаружен в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Силами спецслужб Российской Федерации было выявлено место хранения боеприпасов: (патроны калибра) 7,62 мм, 5,45 мм, автоматов (калибра) 5,45 мм и АК-47, пулеметов ПКМ, РПГ и выстрелов для РПГ, цинки, ленты пулеметные, короба для пулеметов. По предварительным данным, данный схрон был создан с целью проведения диверсионной деятельности на территории Российской Федерации", - сообщил РИА Новости представитель российских спецслужб. Схрон нашли днем во вторник в рамках оперативно-следственных мероприятий. "Общее количество (найденных) боеприпасов могут использовать до двух отделений диверсионно-разведывательных групп. В сумме это 16 человек", - подчеркнул в беседе с РИА Новости боец спецназа, охранявший обнаруженный схрон.

https://ria.ru/20230213/skhron-1851637527.html

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Крупный схрон боеприпасов в Донецке, обнаруженный российскими спецслужбами Российские спецслужбы обнаружили крупный схрон боеприпасов в Донецке 2023-02-21T19:52 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк, ак-47