https://ria.ru/20230221/sistema-1853419289.html

Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин

Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин

Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, переход на новую систему обучения в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:29

2023-02-21T13:29

2023-02-21T13:49

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил президент России Владимир Путин."Переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию."Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре", - добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/studenty-1853422707.html

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, общество, навигатор абитуриента