https://ria.ru/20230221/sistema-1853419289.html
Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин
Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин
Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, переход на новую систему обучения в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:29
2023-02-21T13:29
2023-02-21T13:49
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил президент России Владимир Путин."Переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию."Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре", - добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, общество, навигатор абитуриента
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Общество, Навигатор абитуриента
13:29 21.02.2023 (обновлено: 13:49 21.02.2023)
Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин
Президент Путин заявил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным