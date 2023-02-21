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Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин
Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин
Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, переход на новую систему обучения в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:29
2023-02-21T13:49
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил президент России Владимир Путин."Переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию."Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре", - добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, общество, навигатор абитуриента
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Общество, Навигатор абитуриента
13:29 21.02.2023 (обновлено: 13:49 21.02.2023)
 
Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин

Президент Путин заявил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил президент России Владимир Путин.
"Переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.
"Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре", - добавил президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:35
Путин рассказал о признании дипломов студентов, которые учатся сейчас
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир ПутинОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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