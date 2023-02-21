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В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска
В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска - РИА Новости, 21.02.2023
В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска
Продвижение штурмовых подразделений при полной огневой поддержке артиллерией, бронетехникой и другими огневыми средствами группировки "Юг" ВС РФ в районе... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T22:53
2023-02-21T22:54
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
артемовск
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Продвижение штурмовых подразделений при полной огневой поддержке артиллерией, бронетехникой и другими огневыми средствами группировки "Юг" ВС РФ в районе Артемовска составило более 2,5 километра за двое суток, заявили во вторник в Минобороны РФ. Отмечается, что командование российской объединенной группировки войск в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений. "Несмотря на сложные метеоусловия в районе города Артемовск, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, артемовск, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Вооруженные силы РФ, В мире
22:53 21.02.2023 (обновлено: 22:54 21.02.2023)
 
В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска

В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска на 2,5 километра

© AP Photo / LibkosУлица в Артемовске
Улица в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Libkos
Улица в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Продвижение штурмовых подразделений при полной огневой поддержке артиллерией, бронетехникой и другими огневыми средствами группировки "Юг" ВС РФ в районе Артемовска составило более 2,5 километра за двое суток, заявили во вторник в Минобороны РФ.

"Только за последние двое суток общее продвижение вперед, на подготовленные оборонительные позиции ВСУ, штурмовых подразделений в районе города Артемовск составило более двух с половиной километров. Успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки "Юг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование российской объединенной группировки войск в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений.
"Несмотря на сложные метеоусловия в районе города Артемовск, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации", - добавили в Минобороны РФ.
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