https://ria.ru/20230221/shturmoviki-1853567514.html
В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска
В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска - РИА Новости, 21.02.2023
В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска
Продвижение штурмовых подразделений при полной огневой поддержке артиллерией, бронетехникой и другими огневыми средствами группировки "Юг" ВС РФ в районе... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T22:53
2023-02-21T22:53
2023-02-21T22:54
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Продвижение штурмовых подразделений при полной огневой поддержке артиллерией, бронетехникой и другими огневыми средствами группировки "Юг" ВС РФ в районе Артемовска составило более 2,5 километра за двое суток, заявили во вторник в Минобороны РФ. Отмечается, что командование российской объединенной группировки войск в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений. "Несмотря на сложные метеоусловия в районе города Артемовск, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, артемовск, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Вооруженные силы РФ, В мире
22:53 21.02.2023 (обновлено: 22:54 21.02.2023)
В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска
В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска на 2,5 километра