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В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска

В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска - РИА Новости, 21.02.2023

В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска

Продвижение штурмовых подразделений при полной огневой поддержке артиллерией, бронетехникой и другими огневыми средствами группировки "Юг" ВС РФ в районе... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T22:53

2023-02-21T22:53

2023-02-21T22:54

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Продвижение штурмовых подразделений при полной огневой поддержке артиллерией, бронетехникой и другими огневыми средствами группировки "Юг" ВС РФ в районе Артемовска составило более 2,5 километра за двое суток, заявили во вторник в Минобороны РФ. Отмечается, что командование российской объединенной группировки войск в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений. "Несмотря на сложные метеоусловия в районе города Артемовск, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, артемовск, вооруженные силы рф, в мире