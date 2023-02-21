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В Херсонской области скоро начнут обновлять школы, заявил Сальдо
В Херсонской области скоро начнут обновлять школы, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.02.2023
В Херсонской области скоро начнут обновлять школы, заявил Сальдо
Работы в рамках программы обновления школ в Херсонской области начнутся в самое ближайшее время, заявил врио губернатора Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:08
2023-02-21T15:08
2023-02-21T15:08
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херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Работы в рамках программы обновления школ в Херсонской области начнутся в самое ближайшее время, заявил врио губернатора Владимир Сальдо. Президент России Владимир Путин, выступая во вторник с посланием Федеральному собранию, обозначил, что власти РФ не планируют снижать объемы поддержки модернизации школ. "Президент сообщил, что по программе обновления школ к концу этого года в России будут приведены в порядок почти 3,5 тысячи школьных зданий. В этом году эта программа будет в полной мере разворачиваться и в нашей области. Сметы по первым ремонтам уже составлены, работы начнутся буквально на днях", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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россия, херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, образование - общество
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Путин, Образование - Общество
В Херсонской области скоро начнут обновлять школы, заявил Сальдо
Сальдо: работы по обновлению школ в Херсонской области начнутся уже на днях