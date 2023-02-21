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В Херсонской области скоро начнут обновлять школы, заявил Сальдо

В Херсонской области скоро начнут обновлять школы, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.02.2023

В Херсонской области скоро начнут обновлять школы, заявил Сальдо

Работы в рамках программы обновления школ в Херсонской области начнутся в самое ближайшее время, заявил врио губернатора Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:08

2023-02-21T15:08

2023-02-21T15:08

россия

херсонская область

владимир сальдо

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Работы в рамках программы обновления школ в Херсонской области начнутся в самое ближайшее время, заявил врио губернатора Владимир Сальдо. Президент России Владимир Путин, выступая во вторник с посланием Федеральному собранию, обозначил, что власти РФ не планируют снижать объемы поддержки модернизации школ. "Президент сообщил, что по программе обновления школ к концу этого года в России будут приведены в порядок почти 3,5 тысячи школьных зданий. В этом году эта программа будет в полной мере разворачиваться и в нашей области. Сметы по первым ремонтам уже составлены, работы начнутся буквально на днях", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230221/obuchenie-1853417983.html

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херсонская область

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россия, херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, образование - общество