https://ria.ru/20230221/sberezheniya-1853401983.html

Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании сбережений

Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании сбережений - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании сбережений

Президент России Владимир Путин призвал оперативно принять законы с возможностью инвестирования долгосрочных сбережений граждан. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:03

2023-02-21T13:03

2023-02-21T13:24

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал оперативно принять законы с возможностью инвестирования долгосрочных сбережений граждан.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/putin-1853409540.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, экономика, россия, владимир путин