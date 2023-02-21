https://ria.ru/20230221/sberezheniya-1853401983.html
Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании сбережений
Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании сбережений - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании сбережений
Президент России Владимир Путин призвал оперативно принять законы с возможностью инвестирования долгосрочных сбережений граждан. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:03
2023-02-21T13:03
2023-02-21T13:24
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал оперативно принять законы с возможностью инвестирования долгосрочных сбережений граждан.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, экономика, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Экономика, Россия, Владимир Путин
13:03 21.02.2023 (обновлено: 13:24 21.02.2023)
Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании сбережений
Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании долгосрочных сбережений россиян