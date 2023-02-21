https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853563277.html

США планируют ввести санкции против 200 россиян и организаций, сообщили СМИ

США планируют ввести санкции против 200 россиян и организаций, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2023

США планируют ввести санкции против 200 россиян и организаций, сообщили СМИ

США на текущей неделе намерены ввести новые санкции в отношении порядка 200 физических и юридических лиц РФ, пишет во вторник газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T22:09

2023-02-21T22:09

2023-02-21T23:05

сша

россия

санкции в отношении россии

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США на текущей неделе намерены ввести новые санкции в отношении порядка 200 физических и юридических лиц РФ, пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомый деталями рестрикций источник. Согласно данным издания, в ограничительный список попадут "ряд российских губернаторов и члены семей российских правительственных служащих". Помимо них, новые ограничения также коснутся юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом, а также предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических компаний и "сетей, задействованных в уклонении от санкций". "Новые санкции вводятся в связи с тем, что Вашингтон и его союзники, особенно в Европе, ищут новые способы лишить Москву доступа к важнейшим материалам, предназначенным для укрепления ее оборонного и технологического секторов", - отмечает газета, цитируя своего собеседника.

https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853408173.html

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сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, экономика