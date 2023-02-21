https://ria.ru/20230221/samokhodki-1853368899.html
ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении
ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.02.2023
ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении три самоходки "Акация" и "Гвоздика", РЛС США AN/TPQ-37 и склад с боеприпасами, сообщило во РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:58
2023-02-21T11:58
2023-02-21T11:58
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении три самоходки "Акация" и "Гвоздика", РЛС США AN/TPQ-37 и склад с боеприпасами, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Акация", две самоходные гаубицы "Гвоздика" и в районе населенного пункта Томина Балка Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область
ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении