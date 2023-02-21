https://ria.ru/20230221/samokhodki-1853368899.html

ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении

ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.02.2023

ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении

Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении три самоходки "Акация" и "Гвоздика", РЛС США AN/TPQ-37 и склад с боеприпасами, сообщило во РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:58

2023-02-21T11:58

2023-02-21T11:58

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

херсонская область

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении три самоходки "Акация" и "Гвоздика", РЛС США AN/TPQ-37 и склад с боеприпасами, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Акация", две самоходные гаубицы "Гвоздика" и в районе населенного пункта Томина Балка Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область