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ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/samokhodki-1853368899.html
ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении
ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.02.2023
ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении три самоходки "Акация" и "Гвоздика", РЛС США AN/TPQ-37 и склад с боеприпасами, сообщило во РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:58
2023-02-21T11:58
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении три самоходки "Акация" и "Гвоздика", РЛС США AN/TPQ-37 и склад с боеприпасами, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Акация", две самоходные гаубицы "Гвоздика" и в районе населенного пункта Томина Балка Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область
11:58 21.02.2023
 
ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили три украинские самоходки на Херсонском направлении

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие артиллерийского расчета вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении три самоходки "Акация" и "Гвоздика", РЛС США AN/TPQ-37 и склад с боеприпасами, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Акация", две самоходные гаубицы "Гвоздика" и в районе населенного пункта Томина Балка Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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