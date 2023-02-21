https://ria.ru/20230221/rossiya-1853399959.html
России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом, заявил Путин
России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом, заявил Путин
России не нужно занимать за рубежом благодаря сильному платежному балансу, отечественные банки работают стабильно и устойчиво, заявил во вторник президент... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:00
2023-02-21T13:00
2023-02-21T13:10
россия
владимир путин
экономика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. России не нужно занимать за рубежом благодаря сильному платежному балансу, отечественные банки работают стабильно и устойчиво, заявил во вторник президент России Владимир Путин."Благодаря сильному платежному балансу, России не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу что, сколько и на каких условиях отдавать", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию."Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладая солидным запасом прочности", - добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Владимир Путин, Экономика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:00 21.02.2023 (обновлено: 13:10 21.02.2023)
России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом, заявил Путин
Путин: благодаря платежному балансу России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом