https://ria.ru/20230221/rossiya-1853399959.html

России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом, заявил Путин

России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом, заявил Путин

России не нужно занимать за рубежом благодаря сильному платежному балансу, отечественные банки работают стабильно и устойчиво, заявил во вторник президент... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:00

2023-02-21T13:00

2023-02-21T13:10

россия

владимир путин

экономика

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. России не нужно занимать за рубежом благодаря сильному платежному балансу, отечественные банки работают стабильно и устойчиво, заявил во вторник президент России Владимир Путин."Благодаря сильному платежному балансу, России не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу что, сколько и на каких условиях отдавать", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию."Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладая солидным запасом прочности", - добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852670545.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года