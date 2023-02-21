https://ria.ru/20230221/rossiya-1853384260.html
Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин
Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин
Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:33
2023-02-21T12:33
2023-02-21T12:46
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
владимир путин
безопасность
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и поселкам Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонщины. Делают это искренне, как настоящие братья и сестры. Теперь мы снова вместе, а значит - стали еще сильнее и сделаем всё, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Президент добавил, что военнослужащие сейчас сражаются за "своих предков, за будущее детей и внуков, за восстановление исторической справедливости, за воссоединение нашего народа".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/dnr-1853348314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, владимир путин, безопасность, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Безопасность, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:33 21.02.2023 (обновлено: 12:46 21.02.2023)
Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин
Путин заявил, что Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее