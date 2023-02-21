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Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/rossiya-1853384260.html
Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин
Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин
Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:33
2023-02-21T12:46
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
владимир путин
безопасность
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и поселкам Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонщины. Делают это искренне, как настоящие братья и сестры. Теперь мы снова вместе, а значит - стали еще сильнее и сделаем всё, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Президент добавил, что военнослужащие сейчас сражаются за "своих предков, за будущее детей и внуков, за восстановление исторической справедливости, за воссоединение нашего народа".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/dnr-1853348314.html
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россия, донбасс, владимир путин, безопасность, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Безопасность, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:33 21.02.2023 (обновлено: 12:46 21.02.2023)
 
Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин

Путин заявил, что Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и поселкам Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонщины. Делают это искренне, как настоящие братья и сестры. Теперь мы снова вместе, а значит - стали еще сильнее и сделаем всё, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Президент добавил, что военнослужащие сейчас сражаются за "своих предков, за будущее детей и внуков, за восстановление исторической справедливости, за воссоединение нашего народа".
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВладимир ПутинБезопасностьПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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