https://ria.ru/20230221/rossiya-1853384260.html

Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин

Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил Путин

Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:33

2023-02-21T12:33

2023-02-21T12:46

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

владимир путин

безопасность

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия после воссоединения с Донбассом стала еще сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и поселкам Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонщины. Делают это искренне, как настоящие братья и сестры. Теперь мы снова вместе, а значит - стали еще сильнее и сделаем всё, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Президент добавил, что военнослужащие сейчас сражаются за "своих предков, за будущее детей и внуков, за восстановление исторической справедливости, за воссоединение нашего народа".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/dnr-1853348314.html

россия

донбасс

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донбасс, владимир путин, безопасность, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года