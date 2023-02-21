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Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/reshenie-1853372279.html
Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе
Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2023
Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе
Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:09
2023-02-21T12:30
специальная военная операция на украине
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
донбасс
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию."Мы делали все возможное, действительно все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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96
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Путин: "Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы мирными средствами"
Путин: Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы мирными средствами
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владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Донбасс, Россия
12:09 21.02.2023 (обновлено: 12:30 21.02.2023)
 
Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе

Президент Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.
"Мы делали все возможное, действительно все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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Путин заявил о планах украинской атаки на Донбасс и Крым в 2022 году
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаДонбассРоссия
 
 
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