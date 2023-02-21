https://ria.ru/20230221/reshenie-1853372279.html
Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе
Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2023
Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе
Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:09
2023-02-21T12:09
2023-02-21T12:30
специальная военная операция на украине
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
донбасс
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию."Мы делали все возможное, действительно все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы мирными средствами"
Путин: Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы мирными средствами
2023-02-21T12:09
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Донбасс, Россия
12:09 21.02.2023 (обновлено: 12:30 21.02.2023)
Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе
Президент Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе