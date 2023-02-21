https://ria.ru/20230221/reshenie-1853372279.html

Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе

Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2023

Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе

Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:09

2023-02-21T12:09

2023-02-21T12:30

специальная военная операция на украине

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

донбасс

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию."Мы делали все возможное, действительно все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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донбасс

россия

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Путин: "Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы мирными средствами" Путин: Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы мирными средствами 2023-02-21T12:09 true PT0M49S

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Влада Копылова

владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, донбасс, россия