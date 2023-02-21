https://ria.ru/20230221/reabilitatsiya-1853545365.html
Евраев: участники спецоперации пройдут реабилитацию на Рыбинском море
Евраев: участники спецоперации пройдут реабилитацию на Рыбинском море - РИА Новости, 21.02.2023
Евраев: участники спецоперации пройдут реабилитацию на Рыбинском море
Правительство Ярославской области организует реабилитацию участников специальной военной операции на берегах Волги и Рыбинского водохранилища, заявил губернатор РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:35
2023-02-21T19:35
2023-02-21T19:35
ярославская область
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Правительство Ярославской области организует реабилитацию участников специальной военной операции на берегах Волги и Рыбинского водохранилища, заявил губернатор региона Михаил Евраев, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Во вторник президент обратился с посланием к Федеральному собранию. Михаил Евраев, комментируя послание, отметил, что Ярославская область следует заданному президентом курсу, сообщает правительство региона. "Безусловные приоритеты, по словам Михаила Евраева, - обеспечение военнослужащих всем необходимым, работа с их родными и близкими", - говорится в сообщении. Сообщается, что отдельно правительство области прорабатывает возможность предоставления участникам спецоперации санаторно-курортного лечения. "У нас прекрасная природа - Волга, Рыбинское море, большое количество санаториев. Мы постараемся на их базе организовать реабилитацию. Сейчас уже начнем готовиться. Ни одно обращение наших ребят и их семей не остается без внимания", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что в соответствии с поручением президента в регионе областным правительством будет создан фонд поддержки участников специальной военной операции. К каждой семье будет прикреплен сотрудник, который будет решать все возникающие вопросы. "Близкие военнослужащих должны быть окружены заботой. У нас хватит на это ресурсов", - подчеркнул глава региона. Губернатор отметил, что Ярославская область, в том числе, при помощи промышленников и предпринимателей, продолжит закупать необходимую технику и обмундирование в дополнение к тому, что предоставляет министерство обороны РФ. Он поблагодарил всех, кто помогает. "Уверен, что с таким боевым настроем и таким надежным тылом мы обязательно победим", - резюмировал Михаил Евраев.
https://ria.ru/20221220/volonterov-1840069662.html
https://ria.ru/20221209/nagrady-1837515146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Правительство Ярославской области организует реабилитацию участников специальной военной операции на берегах Волги и Рыбинского водохранилища, заявил губернатор региона Михаил Евраев, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Во вторник президент обратился с посланием к Федеральному собранию. Михаил Евраев
, комментируя послание, отметил, что Ярославская область следует заданному президентом курсу, сообщает правительство региона.
"Безусловные приоритеты, по словам Михаила Евраева, - обеспечение военнослужащих всем необходимым, работа с их родными и близкими", - говорится в сообщении.
Сообщается, что отдельно правительство области прорабатывает возможность предоставления участникам спецоперации санаторно-курортного лечения.
"У нас прекрасная природа - Волга, Рыбинское море, большое количество санаториев. Мы постараемся на их базе организовать реабилитацию. Сейчас уже начнем готовиться. Ни одно обращение наших ребят и их семей не остается без внимания", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что в соответствии с поручением президента в регионе областным правительством будет создан фонд поддержки участников специальной военной операции. К каждой семье будет прикреплен сотрудник, который будет решать все возникающие вопросы. "Близкие военнослужащих должны быть окружены заботой. У нас хватит на это ресурсов", - подчеркнул глава региона.
Губернатор отметил, что Ярославская область
, в том числе, при помощи промышленников и предпринимателей, продолжит закупать необходимую технику и обмундирование в дополнение к тому, что предоставляет министерство обороны РФ. Он поблагодарил всех, кто помогает. "Уверен, что с таким боевым настроем и таким надежным тылом мы обязательно победим", - резюмировал Михаил Евраев.
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