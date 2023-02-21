https://ria.ru/20230221/rassledovanie-1853547222.html
Дания, Швеция и ФРГ продолжают расследовать теракты на "Северных потоках"
Дания, Швеция и ФРГ продолжают расследовать теракты на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.02.2023
Дания, Швеция и ФРГ продолжают расследовать теракты на "Северных потоках"
Расследования терактов на газопроводах "Северных поток", проводимые властями Дании, Швеции и Германии, еще не завершены, назвать сроки их окончания на данный... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:46
2023-02-21T19:46
2023-02-21T19:49
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оон
северный поток
авария на "северных потоках"
россия
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ЦЮРИХ, 21 фев - РИА Новости. Расследования терактов на газопроводах "Северных поток", проводимые властями Дании, Швеции и Германии, еще не завершены, назвать сроки их окончания на данный момент не представляется возможным, говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами трех стран при ООН. Соответствующее письмо опубликовано в Twitter датского МИД в преддверии заседания Совета безопасности ООН, запрошенного Россией в связи со взрывами на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Заседание начнется во вторник в 23.00 мск. "Расследования еще не завершены. На данный момент невозможно сказать, когда они будут завершены. Власти Дании, Германии и Швеции ведут диалог по поводу расследования утечек газа, и этот диалог будет продолжаться в соответствующем объеме", - говорится в письме.
https://ria.ru/20230220/potok-1853234574.html
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в мире, дания, швеция, германия, оон, северный поток, авария на "северных потоках", россия
В мире, Дания, Швеция, Германия, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Россия
19:46 21.02.2023 (обновлено: 19:49 21.02.2023)
Дания, Швеция и ФРГ продолжают расследовать теракты на "Северных потоках"
Дания, Швеция и ФРГ не могут назвать сроки расследований терактов на "Северных потоках"