Городские службы Москвы продолжают работы по очистке города от снега
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкУборка от снега площади Киевского вокзала в Москве
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Столичные городские службы продолжают работы по очистке города от снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В сообщении отметили, что по прогнозам синоптиков, слабый снег будет идти в столице весь день. Его прирост может составить до 1 сантиметра.
"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранним утром специалисты провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой.
"В течение всего светового дня продолжается очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в публикации.
В комплексе городского хозяйства отметили, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.