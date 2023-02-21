https://ria.ru/20230221/raschistka-1853462723.html

Городские службы Москвы продолжают работы по очистке города от снега

Городские службы Москвы продолжают работы по очистке города от снега - РИА Новости, 21.02.2023

Городские службы Москвы продолжают работы по очистке города от снега

Столичные городские службы продолжают работы по очистке города от снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:24

2023-02-21T15:24

2023-02-21T15:24

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москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Столичные городские службы продолжают работы по очистке города от снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. В сообщении отметили, что по прогнозам синоптиков, слабый снег будет идти в столице весь день. Его прирост может составить до 1 сантиметра. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранним утром специалисты провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. В комплексе городского хозяйства отметили, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

https://ria.ru/20230220/snegopad-1853206740.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы