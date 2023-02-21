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Городские службы Москвы продолжают работы по очистке города от снега - РИА Новости, 21.02.2023
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Городские службы Москвы продолжают работы по очистке города от снега
Городские службы Москвы продолжают работы по очистке города от снега - РИА Новости, 21.02.2023
Городские службы Москвы продолжают работы по очистке города от снега
Столичные городские службы продолжают работы по очистке города от снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:24
2023-02-21T15:24
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москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Столичные городские службы продолжают работы по очистке города от снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. В сообщении отметили, что по прогнозам синоптиков, слабый снег будет идти в столице весь день. Его прирост может составить до 1 сантиметра. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранним утром специалисты провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. В комплексе городского хозяйства отметили, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
15:24 21.02.2023
 

Городские службы Москвы продолжают работы по очистке города от снега

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкУборка от снега площади Киевского вокзала в Москве
Уборка от снега площади Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Столичные городские службы продолжают работы по очистке города от снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В сообщении отметили, что по прогнозам синоптиков, слабый снег будет идти в столице весь день. Его прирост может составить до 1 сантиметра.
"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранним утром специалисты провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой.
"В течение всего светового дня продолжается очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в публикации.
В комплексе городского хозяйства отметили, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 16:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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