https://ria.ru/20230221/putin-1853373630.html

Западные элиты превратились в символ беспринципной лжи, заявил Путин

Западные элиты превратились в символ беспринципной лжи, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Западные элиты превратились в символ беспринципной лжи, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил, что западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:12

2023-02-21T12:12

2023-02-21T12:21

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил, что западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России."Действительно, западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи", - сказал он, отметив, что правительства западных стран так же пренебрежительно и по-господски относятся к народам своих стран, цинично обманывая их.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/pushkov-1853308646.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года