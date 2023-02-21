https://ria.ru/20230221/putin-1853373630.html
Западные элиты превратились в символ беспринципной лжи, заявил Путин
Западные элиты превратились в символ беспринципной лжи, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Западные элиты превратились в символ беспринципной лжи, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил, что западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:12
2023-02-21T12:12
2023-02-21T12:21
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил, что западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России."Действительно, западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи", - сказал он, отметив, что правительства западных стран так же пренебрежительно и по-господски относятся к народам своих стран, цинично обманывая их.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:12 21.02.2023 (обновлено: 12:21 21.02.2023)
Западные элиты превратились в символ беспринципной лжи, заявил Путин
Президент Путин: западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи