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Ефимов: город ввел в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров производств - РИА Новости, 21.02.2023
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Ефимов: город ввел в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров производств
Ефимов: город ввел в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров производств - РИА Новости, 21.02.2023
Ефимов: город ввел в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров производств
Производственные объекты общей площадью около 200 тысяч квадратных метров введены в эксплуатацию в Москве по итогам 2022 года, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 21.02.2023
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Производственные объекты общей площадью около 200 тысяч квадратных метров введены в эксплуатацию в Москве по итогам 2022 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В прошлом году город выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 20 промышленно-производственных объектов. Среди них предприятия по выпуску кузовных деталей для автомобилей, измерительных приборов, лекарств и другой востребованной продукции. На этих заводах будет создано более трех тысяч новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Так, в Зеленограде на территории ОЭЗ "Технополис Москва" запустили первую линию завода по выпуску лекарств, а также открыли комплекс для разработки и производства средств измерения температуры. В свою очередь, в Бирюлево в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построили завод автокомпонентов.Также введены в строй 16 корпусов индустриального парка "Руднево", где организуют производства высокотехнологичной продукции, в том числе беспилотников, медизделий и микроэлектроники.
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Влада Копылова
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
10:12 21.02.2023 (обновлено: 10:14 21.02.2023)
 

Ефимов: город ввел в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров производств

© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Производственные объекты общей площадью около 200 тысяч квадратных метров введены в эксплуатацию в Москве по итогам 2022 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В прошлом году город выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 20 промышленно-производственных объектов. Среди них предприятия по выпуску кузовных деталей для автомобилей, измерительных приборов, лекарств и другой востребованной продукции. На этих заводах будет создано более трех тысяч новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
Так, в Зеленограде на территории ОЭЗ "Технополис Москва" запустили первую линию завода по выпуску лекарств, а также открыли комплекс для разработки и производства средств измерения температуры. В свою очередь, в Бирюлево в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построили завод автокомпонентов.
Также введены в строй 16 корпусов индустриального парка "Руднево", где организуют производства высокотехнологичной продукции, в том числе беспилотников, медизделий и микроэлектроники.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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