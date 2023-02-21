https://ria.ru/20230221/proizvodstva-1853334848.html

Ефимов: город ввел в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров производств

Ефимов: город ввел в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров производств - РИА Новости, 21.02.2023

Ефимов: город ввел в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров производств

Производственные объекты общей площадью около 200 тысяч квадратных метров введены в эксплуатацию в Москве по итогам 2022 года, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:12

2023-02-21T10:12

2023-02-21T10:14

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Производственные объекты общей площадью около 200 тысяч квадратных метров введены в эксплуатацию в Москве по итогам 2022 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В прошлом году город выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 20 промышленно-производственных объектов. Среди них предприятия по выпуску кузовных деталей для автомобилей, измерительных приборов, лекарств и другой востребованной продукции. На этих заводах будет создано более трех тысяч новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Так, в Зеленограде на территории ОЭЗ "Технополис Москва" запустили первую линию завода по выпуску лекарств, а также открыли комплекс для разработки и производства средств измерения температуры. В свою очередь, в Бирюлево в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построили завод автокомпонентов.Также введены в строй 16 корпусов индустриального парка "Руднево", где организуют производства высокотехнологичной продукции, в том числе беспилотников, медизделий и микроэлектроники.

https://ria.ru/20230221/efimov-1853325829.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)