https://ria.ru/20230221/priznanie-1853355413.html
Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики
Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики - РИА Новости, 21.02.2023
Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики
Суть признания ДНР и ЛНР со стороны России - в защите Донбасса от киевской агрессии, заявил РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:20
2023-02-21T11:20
2023-02-21T11:20
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир бидёвка
владимир путин
общество
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Суть признания ДНР и ЛНР со стороны России - в защите Донбасса от киевской агрессии, заявил РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. "Сама суть признания заключалась, главным образом, в поддержке и защите населения Донбасса от украинской агрессии. Были найдены и обнародованы многочисленные доказательства того, что украинская сторона готовила нападение на наш регион. И действия Владимира Владимировича Путина, поддержка всей России позволили предотвратить это", - заявил Бидевка. Он особо отметил и то, "насколько единогласной была позиция всех органов власти, поддержавших в ходе совета безопасности решение о признании ДНР". По его словам, за год в республиках произошло много перемен. "Безусловно, воссоединение республики с Россией – главное из них. Но изначально признание, считаю, и запустило процесс восстановления исторической справедливости, результатом которого стало то, что сегодня Донецкая Народная Республика – это полноправный субъект Российской Федерации", - отметил он.
https://ria.ru/20230221/dnr-1853348314.html
https://ria.ru/20230221/priznanie-1853339225.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир бидёвка, владимир путин, общество
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Бидёвка, Владимир Путин, Общество
Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики
Спикер народного совета ДНР Бидевка: Россия признала республики Донбасса для их защиты
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Суть признания ДНР и ЛНР со стороны России - в защите Донбасса от киевской агрессии, заявил РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
"Сама суть признания заключалась, главным образом, в поддержке и защите населения Донбасса от украинской агрессии. Были найдены и обнародованы многочисленные доказательства того, что украинская сторона готовила нападение на наш регион. И действия Владимира Владимировича Путина, поддержка всей России позволили предотвратить это", - заявил Бидевка.
Он особо отметил и то, "насколько единогласной была позиция всех органов власти, поддержавших в ходе совета безопасности решение о признании ДНР".
"Это было решение о людях и судьбах, не о политических амбициях, и для всего мира это должно быть эталоном. Поэтому признание Донецкой Народной Республики и подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – это судьбоносное событие, жизненно необходимое для нашего региона и наших людей", - заявил спикер.
По его словам, за год в республиках произошло много перемен. "Безусловно, воссоединение республики с Россией – главное из них. Но изначально признание, считаю, и запустило процесс восстановления исторической справедливости, результатом которого стало то, что сегодня Донецкая Народная Республика – это полноправный субъект Российской Федерации", - отметил он.