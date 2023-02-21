https://ria.ru/20230221/priznanie-1853355413.html

Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики

Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики - РИА Новости, 21.02.2023

Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики

Суть признания ДНР и ЛНР со стороны России - в защите Донбасса от киевской агрессии, заявил РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:20

2023-02-21T11:20

2023-02-21T11:20

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир бидёвка

владимир путин

общество

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Суть признания ДНР и ЛНР со стороны России - в защите Донбасса от киевской агрессии, заявил РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. "Сама суть признания заключалась, главным образом, в поддержке и защите населения Донбасса от украинской агрессии. Были найдены и обнародованы многочисленные доказательства того, что украинская сторона готовила нападение на наш регион. И действия Владимира Владимировича Путина, поддержка всей России позволили предотвратить это", - заявил Бидевка. Он особо отметил и то, "насколько единогласной была позиция всех органов власти, поддержавших в ходе совета безопасности решение о признании ДНР". По его словам, за год в республиках произошло много перемен. "Безусловно, воссоединение республики с Россией – главное из них. Но изначально признание, считаю, и запустило процесс восстановления исторической справедливости, результатом которого стало то, что сегодня Донецкая Народная Республика – это полноправный субъект Российской Федерации", - отметил он.

https://ria.ru/20230221/dnr-1853348314.html

https://ria.ru/20230221/priznanie-1853339225.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир бидёвка, владимир путин, общество