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Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики - РИА Новости, 21.02.2023
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Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики
Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики - РИА Новости, 21.02.2023
Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики
Суть признания ДНР и ЛНР со стороны России - в защите Донбасса от киевской агрессии, заявил РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:20
2023-02-21T11:20
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир бидёвка
владимир путин
общество
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Суть признания ДНР и ЛНР со стороны России - в защите Донбасса от киевской агрессии, заявил РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. "Сама суть признания заключалась, главным образом, в поддержке и защите населения Донбасса от украинской агрессии. Были найдены и обнародованы многочисленные доказательства того, что украинская сторона готовила нападение на наш регион. И действия Владимира Владимировича Путина, поддержка всей России позволили предотвратить это", - заявил Бидевка. Он особо отметил и то, "насколько единогласной была позиция всех органов власти, поддержавших в ходе совета безопасности решение о признании ДНР". По его словам, за год в республиках произошло много перемен. "Безусловно, воссоединение республики с Россией – главное из них. Но изначально признание, считаю, и запустило процесс восстановления исторической справедливости, результатом которого стало то, что сегодня Донецкая Народная Республика – это полноправный субъект Российской Федерации", - отметил он.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир бидёвка, владимир путин, общество
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Бидёвка, Владимир Путин, Общество
11:20 21.02.2023
 
Спикер народного совета ДНР рассказал, зачем Россия признала республики

Спикер народного совета ДНР Бидевка: Россия признала республики Донбасса для их защиты

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Народного совета Донецкой народной республики Владимир Бидевка
Председатель Народного совета Донецкой народной республики Владимир Бидевка - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Народного совета Донецкой народной республики Владимир Бидевка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Суть признания ДНР и ЛНР со стороны России - в защите Донбасса от киевской агрессии, заявил РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
Автопробег в Донецке после признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
10:55Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил, что не забудет день признания независимости ДНР
"Сама суть признания заключалась, главным образом, в поддержке и защите населения Донбасса от украинской агрессии. Были найдены и обнародованы многочисленные доказательства того, что украинская сторона готовила нападение на наш регион. И действия Владимира Владимировича Путина, поддержка всей России позволили предотвратить это", - заявил Бидевка.
Он особо отметил и то, "насколько единогласной была позиция всех органов власти, поддержавших в ходе совета безопасности решение о признании ДНР".
"Это было решение о людях и судьбах, не о политических амбициях, и для всего мира это должно быть эталоном. Поэтому признание Донецкой Народной Республики и подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – это судьбоносное событие, жизненно необходимое для нашего региона и наших людей", - заявил спикер.
По его словам, за год в республиках произошло много перемен. "Безусловно, воссоединение республики с Россией – главное из них. Но изначально признание, считаю, и запустило процесс восстановления исторической справедливости, результатом которого стало то, что сегодня Донецкая Народная Республика – это полноправный субъект Российской Федерации", - отметил он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Пасечник: после признания для ДНР и ЛНР открылись перспективы развития
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир БидёвкаВладимир ПутинОбщество
 
 
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