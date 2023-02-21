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Пасечник: после признания для ДНР и ЛНР открылись перспективы развития - РИА Новости, 21.02.2023
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Пасечник: после признания для ДНР и ЛНР открылись перспективы развития
Пасечник: после признания для ДНР и ЛНР открылись перспективы развития - РИА Новости, 21.02.2023
Пасечник: после признания для ДНР и ЛНР открылись перспективы развития
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик поставило точку в длительном тяжелом... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:33
2023-02-21T10:33
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик поставило точку в длительном тяжелом конфликте и открыло широкие перспективы развития. Двадцать первого февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Тридцатого сентября обе республики после референдумов вошли в состав России. "Признание Россией и заключенный Договор – красный день календаря! Эти события поставили точку в длительном тяжелом конфликте − Донбасс отделился от перешедшей все границы Украины. А главное – для нашей республики открылись широкие перспективы развития", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Пасечник добавил, что признание ЛНР и ДНР независимыми государствами являлось требованием для всего враждебного мира − немедленно прекратить уничтожение населения Донбасса.
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луганская народная республика
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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, леонид пасечник
Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Леонид Пасечник
10:33 21.02.2023
 
Пасечник: после признания для ДНР и ЛНР открылись перспективы развития

Врио главы ЛНР Пасечник: признание республик Донбасса поставило точку в тяжелом конфликте

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик поставило точку в длительном тяжелом конфликте и открыло широкие перспективы развития.
Двадцать первого февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Тридцатого сентября обе республики после референдумов вошли в состав России.
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:48
Премьер ДНР рассказал о значении признания республики
"Признание Россией и заключенный Договор – красный день календаря! Эти события поставили точку в длительном тяжелом конфликте − Донбасс отделился от перешедшей все границы Украины. А главное – для нашей республики открылись широкие перспективы развития", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.
Пасечник добавил, что признание ЛНР и ДНР независимыми государствами являлось требованием для всего враждебного мира − немедленно прекратить уничтожение населения Донбасса.
Андрей Пургин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:26
Пургин вспомнил, как отреагировал на новости о признании ДНР
 
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинЛеонид Пасечник
 
 
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