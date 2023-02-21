https://ria.ru/20230221/priznanie-1853339225.html

Пасечник: после признания для ДНР и ЛНР открылись перспективы развития

Пасечник: после признания для ДНР и ЛНР открылись перспективы развития - РИА Новости, 21.02.2023

Пасечник: после признания для ДНР и ЛНР открылись перспективы развития

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик поставило точку в длительном тяжелом... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:33

2023-02-21T10:33

2023-02-21T10:33

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик поставило точку в длительном тяжелом конфликте и открыло широкие перспективы развития. Двадцать первого февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Тридцатого сентября обе республики после референдумов вошли в состав России. "Признание Россией и заключенный Договор – красный день календаря! Эти события поставили точку в длительном тяжелом конфликте − Донбасс отделился от перешедшей все границы Украины. А главное – для нашей республики открылись широкие перспективы развития", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Пасечник добавил, что признание ЛНР и ДНР независимыми государствами являлось требованием для всего враждебного мира − немедленно прекратить уничтожение населения Донбасса.

https://ria.ru/20230221/donbass-1853323376.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, леонид пасечник