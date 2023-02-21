10:18 21.02.2023 (обновлено: 10:26 21.02.2023)
Директор Мариупольского театра рассказал об изменениях после признания ДНР
Директор Мариупольского театра Солонин: признание ДНР дало помощь и новую аудиторию
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРазрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин сообщил РИА Новости, что признание ДНР Россией дало театру Мариуполя помощь и новую аудиторию.
Ровно год назад, 21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой Народной Республики. Спустя два дня было объявлено о начале Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, в результате которой, в частности, к маю 2022 года был освобожден город Мариуполь.
"Изменилось многое. Спустя этот год мы полностью работаем. У нас уже состоялись гастроли осенние по югу России. Сейчас мы собираемся на вторые гастроли, которые состоятся с 3 по 27 марта по 10 городам России. Полностью регион интегрируется в законодательство Российской Федерации. Соответственно, открываются новые возможности, новые рынки, новые возможности для сотрудничества в сфере искусства. Большую помощь нам оказывает Министерство культуры Российской Федерации, учреждение "Росконцерт" и Министерство культуры ДНР. За этот год проделана очень большая работа. Театр заявил о себе на многих площадках России. И еще заявит", - сказал корреспонденту РИА Новости Игорь Солонин.