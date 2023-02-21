https://ria.ru/20230221/priznanie-1853335940.html

Директор Мариупольского театра рассказал об изменениях после признания ДНР

Директор Мариупольского театра рассказал об изменениях после признания ДНР - РИА Новости, 21.02.2023

Директор Мариупольского театра рассказал об изменениях после признания ДНР

Директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин сообщил РИА Новости, что признание ДНР Россией дало театру Мариуполя помощь и новую аудиторию. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:18

2023-02-21T10:18

2023-02-21T10:26

россия

донецкая народная республика

мариуполь

общество

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин сообщил РИА Новости, что признание ДНР Россией дало театру Мариуполя помощь и новую аудиторию. Ровно год назад, 21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой Народной Республики. Спустя два дня было объявлено о начале Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, в результате которой, в частности, к маю 2022 года был освобожден город Мариуполь. "Изменилось многое. Спустя этот год мы полностью работаем. У нас уже состоялись гастроли осенние по югу России. Сейчас мы собираемся на вторые гастроли, которые состоятся с 3 по 27 марта по 10 городам России. Полностью регион интегрируется в законодательство Российской Федерации. Соответственно, открываются новые возможности, новые рынки, новые возможности для сотрудничества в сфере искусства. Большую помощь нам оказывает Министерство культуры Российской Федерации, учреждение "Росконцерт" и Министерство культуры ДНР. За этот год проделана очень большая работа. Театр заявил о себе на многих площадках России. И еще заявит", - сказал корреспонденту РИА Новости Игорь Солонин.

https://ria.ru/20230221/donbass-1853327941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, мариуполь, общество