https://ria.ru/20230221/pozhar-1853575040.html
Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили
Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили - РИА Новости, 22.02.2023
Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили
Пожар в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-21T23:59
2023-02-21T23:59
2023-02-22T00:01
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожар в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее в экстренных службах информировали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Пожар был локализован на 100 "квадратах". Спасатели сообщали о двух погибших и девяти пострадавших, а позднее - о шести погибших. Указывалось, что открытое горение ликвидировано на площади 300 "квадратов". "Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.
https://ria.ru/20230217/pozhar-1852559063.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:59 21.02.2023 (обновлено: 00:01 22.02.2023)
Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили
Пожар в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили