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Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили - РИА Новости, 22.02.2023
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Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили
Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили - РИА Новости, 22.02.2023
Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили
Пожар в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-21T23:59
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожар в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее в экстренных службах информировали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Пожар был локализован на 100 "квадратах". Спасатели сообщали о двух погибших и девяти пострадавших, а позднее - о шести погибших. Указывалось, что открытое горение ликвидировано на площади 300 "квадратов". "Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:59 21.02.2023 (обновлено: 00:01 22.02.2023)
 
Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили

Пожар в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожар в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, ликвидирован, сообщает МЧС России.
Ранее в экстренных службах информировали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Пожар был локализован на 100 "квадратах". Спасатели сообщали о двух погибших и девяти пострадавших, а позднее - о шести погибших. Указывалось, что открытое горение ликвидировано на площади 300 "квадратов".
"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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