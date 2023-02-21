https://ria.ru/20230221/pozhar-1853575040.html

Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили

Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили - РИА Новости, 22.02.2023

Пожар в доме в центре Москвы, где погибли шесть человек, потушили

Пожар в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-21T23:59

2023-02-21T23:59

2023-02-22T00:01

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожар в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее в экстренных службах информировали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Пожар был локализован на 100 "квадратах". Спасатели сообщали о двух погибших и девяти пострадавших, а позднее - о шести погибших. Указывалось, что открытое горение ликвидировано на площади 300 "квадратов". "Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.

https://ria.ru/20230217/pozhar-1852559063.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)