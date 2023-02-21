https://ria.ru/20230221/pozhar-1853567797.html

Пожар в доме в центре Москвы локализовали

Пожар в доме в центре Москвы локализовали - РИА Новости, 21.02.2023

Пожар в доме в центре Москвы локализовали

Пожар на Международной улице в Москве локализован на площади 100 квадратных метров, проводится поквартирная проверка здания, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T22:55

2023-02-21T22:55

2023-02-21T22:58

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

мосгортранс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожар на Международной улице в Москве локализован на площади 100 квадратных метров, проводится поквартирная проверка здания, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в экстренных службах сообщили, что возгорание произошло на Международной улице в Москве - загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. В департаменте транспорта сообщили, что движение на Международной улице в Москве в районе горящего отеля перекрыто, для обогрева людей прибыли пять автобусов Мосгортранса."Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Для тушения пожара и спасения людей с верхних этажей задействованы пожарные автолестница и коленчатые подъемники. Проводится поквартирная проверка внутри здания", - говорится в сообщении.Как уточняется, всего эвакуированы 200 человек. Сотрудники МЧС спасли 50 человек. По предварительным данным, пострадали пять человек, из них - один ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

https://ria.ru/20230218/pozhar-1852903918.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, мосгортранс