https://ria.ru/20230221/pozhar-1853567797.html
Пожар в доме в центре Москвы локализовали
Пожар в доме в центре Москвы локализовали - РИА Новости, 21.02.2023
Пожар в доме в центре Москвы локализовали
Пожар на Международной улице в Москве локализован на площади 100 квадратных метров, проводится поквартирная проверка здания, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T22:55
2023-02-21T22:55
2023-02-21T22:58
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
мосгортранс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожар на Международной улице в Москве локализован на площади 100 квадратных метров, проводится поквартирная проверка здания, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в экстренных службах сообщили, что возгорание произошло на Международной улице в Москве - загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. В департаменте транспорта сообщили, что движение на Международной улице в Москве в районе горящего отеля перекрыто, для обогрева людей прибыли пять автобусов Мосгортранса."Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Для тушения пожара и спасения людей с верхних этажей задействованы пожарные автолестница и коленчатые подъемники. Проводится поквартирная проверка внутри здания", - говорится в сообщении.Как уточняется, всего эвакуированы 200 человек. Сотрудники МЧС спасли 50 человек. По предварительным данным, пострадали пять человек, из них - один ребенок. Пострадавшие госпитализированы.
https://ria.ru/20230218/pozhar-1852903918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, мосгортранс
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Мосгортранс
22:55 21.02.2023 (обновлено: 22:58 21.02.2023)
Пожар в доме в центре Москвы локализовали
Пожар в доме в центре Москвы локализовали, госпитализированы пять человек