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В Хакасии при пожаре погибли четыре человека, в том числе ребенок
В Хакасии при пожаре погибли четыре человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 21.02.2023
В Хакасии при пожаре погибли четыре человека, в том числе ребенок
Четыре человека, в том числе ребенок 2016 года рождения, погибли при пожаре в частном доме в Аскизском районе Хакасии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T06:49
2023-02-21T06:49
2023-02-21T07:55
происшествия
аскизский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок 2016 года рождения, погибли при пожаре в частном доме в Аскизском районе Хакасии, сообщает региональный главк МЧС. В ведомстве отметили, что дом горел открытым пламенем на площади чуть более 100 квадратных метров. Развитию огня способствовало позднее обнаружение возгорания. Пожарные прибыли на место происшествия через четыре минуты после сообщения. Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС.В региональном главке СК заявили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По информации следователей, в огне погибла семья - 49-летняя женщина и ее сожитель, ее 25-летняя дочь и шестилетняя внучка.
https://ria.ru/20230220/pozhar-1853223173.html
аскизский район
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происшествия, аскизский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Аскизский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:49 21.02.2023 (обновлено: 07:55 21.02.2023)
В Хакасии при пожаре погибли четыре человека, в том числе ребенок
в Аскизском районе Хакасии при пожаре погибли четыре человека, в том числе ребенок