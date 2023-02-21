https://ria.ru/20230221/povysheniya-1853400887.html
Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь
Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь - РИА Новости, 21.02.2023
Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь
Грамотные и решительные офицеры и сержанты-участники СВО будут в приоритетном порядке направляться в военные вузы и выдвигаться на вышестоящие должности, заявил РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:02
2023-02-21T13:02
2023-02-21T13:02
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840738176_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_edffec21b68fd1265608f69eb9e3d4d8.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Грамотные и решительные офицеры и сержанты-участники СВО будут в приоритетном порядке направляться в военные вузы и выдвигаться на вышестоящие должности, заявил во вторник президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. "Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами - таких очень, очень много - будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для Вооруженных сил. И, безусловно, они должны быть востребованы "на гражданке", в органах власти всех уровней", - сообщил президент. Путин подчеркнул, что это "очень важно": "Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/fond-1853389949.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840738176_569:170:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa74a7263c58db5f9e8d47f59734049d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь
Путин: зарекомендовавшие себя на СВО бойцы будут получать повышения в первую очередь
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Грамотные и решительные офицеры и сержанты-участники СВО будут в приоритетном порядке направляться в военные вузы и выдвигаться на вышестоящие должности, заявил во вторник президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами - таких очень, очень много - будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для Вооруженных сил. И, безусловно, они должны быть востребованы "на гражданке", в органах власти всех уровней", - сообщил президент.
Путин подчеркнул, что это "очень важно": "Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества".