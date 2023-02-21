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Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/povysheniya-1853400887.html
Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь
Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь - РИА Новости, 21.02.2023
Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь
Грамотные и решительные офицеры и сержанты-участники СВО будут в приоритетном порядке направляться в военные вузы и выдвигаться на вышестоящие должности, заявил РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:02
2023-02-21T13:02
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Грамотные и решительные офицеры и сержанты-участники СВО будут в приоритетном порядке направляться в военные вузы и выдвигаться на вышестоящие должности, заявил во вторник президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. "Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами - таких очень, очень много - будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для Вооруженных сил. И, безусловно, они должны быть востребованы "на гражданке", в органах власти всех уровней", - сообщил президент. Путин подчеркнул, что это "очень важно": "Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:02 21.02.2023
 
Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь

Путин: зарекомендовавшие себя на СВО бойцы будут получать повышения в первую очередь

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ
Военнослужащие МО РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Грамотные и решительные офицеры и сержанты-участники СВО будут в приоритетном порядке направляться в военные вузы и выдвигаться на вышестоящие должности, заявил во вторник президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами - таких очень, очень много - будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для Вооруженных сил. И, безусловно, они должны быть востребованы "на гражданке", в органах власти всех уровней", - сообщил президент.
Путин подчеркнул, что это "очень важно": "Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества".
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:44
Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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