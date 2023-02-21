https://ria.ru/20230221/povysheniya-1853400887.html

Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь

Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь - РИА Новости, 21.02.2023

Зарекомендовавшие себя на СВО бойцы получат повышения в первую очередь

Грамотные и решительные офицеры и сержанты-участники СВО будут в приоритетном порядке направляться в военные вузы и выдвигаться на вышестоящие должности, заявил РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:02

2023-02-21T13:02

2023-02-21T13:02

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Грамотные и решительные офицеры и сержанты-участники СВО будут в приоритетном порядке направляться в военные вузы и выдвигаться на вышестоящие должности, заявил во вторник президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. "Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами - таких очень, очень много - будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для Вооруженных сил. И, безусловно, они должны быть востребованы "на гражданке", в органах власти всех уровней", - сообщил президент. Путин подчеркнул, что это "очень важно": "Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/fond-1853389949.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года