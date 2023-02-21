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Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 21.02.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих и шесть единиц техники,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:55
2023-02-21T12:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической огнеметчики и артиллерия группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР."В результате поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-20", - говорится в сводке.Кроме того, в районе Угледара поражен склад боеприпасов.
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россия
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Донецкая Народная Республика
11:55 21.02.2023 (обновлено: 12:13 21.02.2023)
 
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили до 70 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО
Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической огнеметчики и артиллерия группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.
"В результате поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-20", - говорится в сводке.
Кроме того, в районе Угледара поражен склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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