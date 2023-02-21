https://ria.ru/20230221/poteri-1853367681.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 21.02.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих и шесть единиц техники,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:55
2023-02-21T11:55
2023-02-21T12:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической огнеметчики и артиллерия группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР."В результате поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-20", - говорится в сводке.Кроме того, в районе Угледара поражен склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Донецкая Народная Республика
11:55 21.02.2023 (обновлено: 12:13 21.02.2023)
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили до 70 человек