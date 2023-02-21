https://ria.ru/20230221/poteri-1853367681.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 21.02.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих и шесть единиц техники,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:55

2023-02-21T11:55

2023-02-21T12:13

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической огнеметчики и артиллерия группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР."В результате поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-20", - говорится в сводке.Кроме того, в районе Угледара поражен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донецкая народная республика