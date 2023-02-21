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Бойцы на передовой спецоперации смогли посмотреть послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853515549.html
Бойцы на передовой спецоперации смогли посмотреть послание Путина
Бойцы на передовой спецоперации смогли посмотреть послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023
Бойцы на передовой спецоперации смогли посмотреть послание Путина
Обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию посмотрели бойцы на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции на... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:52
2023-02-21T18:05
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
запорожская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию посмотрели бойцы на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости. Бойцы ВС России смогли увидеть выступление главы государства, несмотря на технические трудности. Специально для этого все незанятые на боевой службе собрались в блиндаже, где транслировалось мероприятие. По словам одного из военнослужащих, в такой непростой момент "просто нельзя пропускать такие важные события".
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Российские бойцы на передовой смотрят послание президента
Российские бойцы на передовой смотрят послание президента
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владимир путин, вооруженные силы рф, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Запорожская область, Россия
17:52 21.02.2023 (обновлено: 18:05 21.02.2023)
 
Бойцы на передовой спецоперации смогли посмотреть послание Путина

Бойцы на передовых позициях в зоне спецоперации смогли посмотреть послание Путина

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию посмотрели бойцы на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Бойцы ВС России смогли увидеть выступление главы государства, несмотря на технические трудности. Специально для этого все незанятые на боевой службе собрались в блиндаже, где транслировалось мероприятие.
По словам одного из военнослужащих, в такой непростой момент "просто нельзя пропускать такие важные события".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы РФПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаЗапорожская областьРоссия
 
 
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