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Бойцы на передовой спецоперации смогли посмотреть послание Путина

Бойцы на передовой спецоперации смогли посмотреть послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023

Бойцы на передовой спецоперации смогли посмотреть послание Путина

Обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию посмотрели бойцы на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции на... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:52

2023-02-21T17:52

2023-02-21T18:05

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы рф

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

запорожская область

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию посмотрели бойцы на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости. Бойцы ВС России смогли увидеть выступление главы государства, несмотря на технические трудности. Специально для этого все незанятые на боевой службе собрались в блиндаже, где транслировалось мероприятие. По словам одного из военнослужащих, в такой непростой момент "просто нельзя пропускать такие важные события".

https://ria.ru/20230221/putin-1853382255.html

запорожская область

россия

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владимир путин, вооруженные силы рф, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, запорожская область, россия