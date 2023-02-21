https://ria.ru/20230221/poslanie-1853437955.html

Путин начал послание с темы специальной военной операции на Украине

Путин начал послание с темы специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 21.02.2023

Путин начал послание с темы специальной военной операции на Украине

Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному Собранию с темы специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:18

2023-02-21T12:18

2023-02-21T14:17

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

политика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному Собранию с темы специальной военной операции на Украине. "Уважаемые... сенаторы, депутаты Госдумы, уважаемые граждане России, с сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей старны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей старны и нашего народа. когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность", - начал свое выступление президент. "Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции", - отметил глава государства. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. В последний раз глава государства выступал перед Федеральным Собранием 1 год и 10 месяцев назад. Согласно традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные. В Кремль приглашают членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного Совета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты России.

https://ria.ru/20230221/fond-1853385570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, политика, россия, госдума рф